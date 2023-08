Brøndby-krisen banker på

Brøndby ligner sig selv.

I hvert fald når vi ser på den måde klubben har startet sæsonen. Det er igen en gevaldig slingrekurs.

For det er nu tredje år i træk, at klubben står med blot tre point efter de første tre kampe.

Og det ligner langtfra et hold, der kan spille med om mesterskabet helt hen mod slutningen som var den erklærede målsætning inden sæsonen.

Brøndby satte for anden kamp i træk en føring over styr. De blev skilt ad efter pausen. Foto: Kenneth Meyer.

Hvis man kan tale om krisetendenser, så er det vi er ved at se i Brøndby, selv om sæsonen stadig er meget ung.

Det var anden kamp i træk, hvor de smed en føring og endte som tabere.

Selv om der var mange oplivende momenter før pausen, hvor Brøndby pressede højt og så gode ud på de hurtige omstillinger, så ringer alarmklokkerne efter anden halvleg, hvor FC Nordsjælland skilte dem ad.

Annonce:

Det var i ren opvisningsstil, hvor FC Nordsjælland kørte rundt med Brøndby-spillerne, der slet ikke kunne få tingene til at hænge sammen.

På trods af, at FCN-mandskabet var velspillende i 45 minutter, så må det også vække stærk bekymring i Brøndby-lejren, at holdet kan falde så meget sammen.

Mathias Kvistgaarden har endnu ikke ramt topniveauet i denne sæson. Foto: Kenneth Meyer.

- Vi blev for passive med bolden og usikre efter udligningen. Vi må erkende, vi ikke har fundet det flow i vores spil her i starten af sæsonen, hvor vi også har været tvunget til en del udskiftninger, erkender Jesper Sørensen.

Brøndby-træneren kaldte første halvleg sæsonens bedste, men det hjælper ikke særlig meget på helhedsindtrykket, når der står 1-3 og blinker på resultattavlen.

- Tre kampe og tre point er selvfølgelig skuffende. Nederlaget til OB ramte os hårdt, fordi vi indkasserede mål til sidst.

- Det handler om vi skal finde en rytme, der kan bringe os fremover. Den rytme, må vi erkende, vi endnu ikke har fundet, siger Jesper Sørensen.

Annonce:

Der er grund til bekymring i Brøndby efter blot tre point i tre kampe. Foto: Kenneth Meyer.

Er du bekymret efter den anden halvleg, I leverede?

- Nej, bekymret er jeg ikke. Men jeg savner vi viser langt mere mod, når vi har bolden. For når du mister den ofte, kommer du også til at stå længere tilbage på banen, pointerer Jesper Sørensen.

Én ting kunne Jesper Sørensen glæde sig over i nederlagets stund. Det var debuten til Jacob Rasmussen, der viste stort lederskab i det centrale forsvar.

Han spillede med stor ro og autoritet i den bageste kæde.

- Det er ligegyldigt om jeg er tilfreds med min indsats, når vi ikke har vundet kampen. For mig er det vigtigste at få tre point, så er det lidt ligegyldigt, hvordan jeg spiller. Jeg gør altid det bedste for holdet, siger Jacob Rasmussen, der erkender, at Brøndby satte bolden alt for meget på spil efter pausen.

- Det blev en mere åben og vild kamp, fordi vi for ofte smed bolden væk og slog lange afleveringer, siger Brøndbys nye stopper, der med garanti bliver en stor gevinst på sigt.