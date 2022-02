Brøndby kunne uden Uhre: Syv på stribe

Brøndby satte tingene på plads i en fornem anden halvleg, hvor kollektivet viste, at savnet af Mikael Uhre ikke var at se på banen

Brøndby fortsætter i foråret, hvor de slap i efteråret.

Al snak om Morten Frendrup og Mikael Uhres betydning for de forsvarende mestre blev for en stund parkeret.

For med 2-0 over FC Nordsjælland beviste det nye Brøndby-mandskab, at holdet godt kan løfte i flok uden manden, der i efteråret scorede 44 procent af holdets mål (11 af 25 scoringer).

2-0 sejren var den syvende på stribe for Brøndby, der samtidig med den fine forårsstart kom tættere på førstepladsen, fordi FC Midtjylland tabte til AaB.

Men faktisk var det den første af de syv sejre, hvor Brøndby har vundet med mere end ét mål.

Det blev på mange måder en arbejdssejr for Brøndby, der satte tingene på plads efter pausen. Men det blev også en sejr for Brøndbys kollektiv.

Dynamiske backs

Det gjorde de, fordi de evnede at trykke hjemmeholdet tilbage på banen. Nu skal man ikke konkludere for meget på én kamp, men Joe Bell ligner en kæmpe fuldtræffer. Med sin fysiske styrke og dynamik fylder han meget centralt på banen.

Carl Björk viste, han står de rigtige steder. Han headede over fra en fri position. Det er en gåde, hvordan det kunne ske.

Når Niels Frederiksen som afslutning på optakten har været meget tilfredse med sine backs, så blev den gode form bekræftet mod FC Nordsjælland.

Kevin Mensah var med i 1-0 målet, mens en meget aggressiv Andreas Bruus scorede 2-0 træfferen. Deres fine forårsform kom til udtryk i form af en pletfri indsats.

Kamp for overlevelse

FC Nordsjælland har oprustet på mange fronter. Hele fem nye mand var at finde i startformationen mod Brøndby.

Et klart signal om, hvor vigtigt overlevelse er for talentfabrikken i Farum. Superligaen er ikke bare fundamentet, men udstillingsvinduet, når klubben skal lokke store, udenlandske klubber til stadion for at se på spillerne.

Fem nye er mange at spille ind på et forår. Samspillet og ideerne virker ikke til at være indarbejdet.

Nederlaget var 12. kamp i træk for FCN uden sejr. De 12 kampe har blot udløst tre point.

Alarmklokkerne ringer for alvor hos Flemming Pedersens tropper. Top-6 er væk. Foråret handler kun om overlevelse. Og vejen er lang.

En nedrykning vil være katastrofal for klubben.