Brøndby låner kæmpe million-beløb af ny rigmand

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem i Brøndby Torben Bjørn Christensen har to gange her i foråret lånt Brøndby penge til at finansiere klubbens drift

Oftest er det hovedaktionær og rigmand Jan Bech Andersen, der er trådt til som redningsmand, når Brøndby har manglet penge. Og det gør de forholdsvis tit på Vestegnen.

Det har altid været Jan Bech Andersen, som klubben har henvendt sig til, når lokummet brænder og kassen er tom.

Men sådan er det åbenbart ikke længere.

Nu har Brøndby fundet en ny rigmand, der står klar til at hjælpe klubben med den daglige drift. Brøndby savner tilsyneladende likviditet til at få butikken til at køre. Specielt i starten af året, hvor indtægterne er små, fordi der ikke spilles mange kampe.

I første kvartal lånte Brøndby således 10 mio. kr. hos TBC A/S, der er ejet af klubbens bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen.

Igen her i april har Torben Bjørn Christensen været til lommerne. Her har han lånt yderligere to mio. kr. til Brøndby. Så nu skylder Brøndby 12 mio. kr. til ét af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Torben Bjørn Christensen, der ejer 500.826 Brøndby-aktier, blev valgt til Brøndbys bestyrelse 2. april i år. Han er direktør og bestyrelsesmedlem i TBC Holding, i Heino Cykler, i El-PO Invest, i Tornvig + Slot samt i Heino Ejendomme.

Det er dyrt at holde butikken kørende på vestegnen. Her i foråret har bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen lånt klubben 12 mio. kr. Foto: Jens Dresling.

Skylder Jan Bech 18 mio. kr.

Brøndby har i år ikke lånt yderligere penge af Jan Bech Andersen. Sidste år lånte klubben hele 18 mio. kr. af rigmanden og hovedaktionæren.

Men Jan Bech Andersen har også afgivet en støtteerklæring og sikret Brøndby den tilstrækkelige likviditet til at opretholde aktivitetsniveauet frem til september 2020. Det betyder i grove træk, at træder ikke andre til, står Jan Bech Andersen klar med likviditet som lån eller kapitalforhøjelse.

Men det er vist ingen hemmelig længere, at Jan Bech Andersen ikke bliver ved med at være begejstret for konstant at finansiere fodboldbutikken i Brøndby.

Brøndby har i første omgang udsat den planlagte aktieemission til efteråret. her er det hensigten, at klubben skal tilføres yderligere 100 mio. kr.

