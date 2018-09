Brøndby låner stort millionbeløb - derfor gør de det

Brøndby forventer et plus på mellem 12-22 millioner kroner for 2018. Men alligevel har klubben aktuelle likviditetsproblemer.

Derfor må storaktionær Jan Bech Andersen igen træde til og hjælpe den klub, han allerede har investeret mere end 200 mio. kr. i.

Jan Bech Andersen har lånt Brøndby 18 mio. kr. Et beløb, der udbetales i flere rater over de kommende to måneder. Brøndby skal tilbagebetale lånet senest 30. juni næste år, og samtidig skal Brøndby betale en rente på fem procent til klubbens storaktionær for det aktuelle lån.

Udover manglen på akut likviditet er der intet dramatisk over det lån Jan Bech Andersen har givet til Brøndby. Klubben har endnu ikke fået transferkronerne efter salgene af Frederik Rønnow og Christian Nørgaard. Samtidig er indtægterne generelt små på den her tid af året, fordi der hverken kommer tv-penge eller betalinger fra klubbens sponsorer. Der er på den her tid af året reelt kun indtægter fra bodsalg, merchandise og entreindtægter i forbindelse med kampene.

Det er ikke første gang, at Jan Bech Andersen træder til og hjælper Brøndby med akut likviditet. Det er sket flere gange over de senere år, siden storaktionæren købte sig ind i klubben tilbage i 2013.

Forskellen fra de tidligere lån og nu er, at Brøndby økonomisk er kommet på fode igen. Klubben slås ikke med store økonomiske problemer efter aktiekapitalen ad flere omgange er udvidet, og Jan Bech Andersen i dag har fuld kontrol over klubben.

Brøndby blev gældfri for et par år siden, hvor de sidste kreditforeningslån blev betalt. Fordelen for klubben at låne 18 mio. kr. af Jan Bech frem for af banken er uden tvivl en væsentlig lavere rentesats.

Overskud før tid

I Brøndbys strategiplan hedder det, at klubben først i 2019 skal lande grønne tal på bundlinjen. Nu lander de grønne tal altså ét år før - i 2018.

Når Brøndby i 2018 lander et overskud vil det i øvrigt være første gang i 12 år, at klubben præsterer et overskud på driften. Der kom også et plus i 2010, men det var kun på grund af et helt ekstraordinært tilskud på 53,6 mio. kr. fra sponsoren Kasi efter samarbejdet blev ophørt i utide.

Brøndby leverede senest et overskud i 2006 - 54,9 mio. kr. - hvilket i øvrigt var det bedste resultat nogensinde Brøndby har leveret. Det store, positive resultat var et udtryk for transferindtægter på 100,9 mio. kr. efter salgene af Daniel Agger til Liverpool, Johan Elmander til Toulouse og Morten Skoubo til Real Sociedad.

