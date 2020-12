Brøndby-legende stopper efter 41 år

Han er en sand legende på Vestegnen, hvor han har været med til at forme mange Brøndby-talenter.

I 1979 begyndte han som træner i klubben og blev i 1995 Brøndbys første fuldtidsansatte ungdomstræner.

Til sommer er det dog slut for 60-årige John Ranum Jensen i Brøndby.

- Af trænernavne kommer de ikke meget større i forhold til talentudvikling i Brøndby IF og formentlig heller ikke i Danmark.

- Tallet på, hvor mange talenter han har været med til at udvikle til vores klub, til diverse landshold og spillere, der er endt som profiler i andre klubber i dansk topfodbold, er næsten umuligt at fastlægge, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Carsten V. Jensen siger farvel til John Ranum, der har været i Brøndby siden 1979. Foto: Jens Dresling

Det er ikke en nem afsked ifølge Brøndby-bossen.

- Det er aldrig sjovt at sige farvel til kollegaer, der har givet så meget til os, og som har så stor en stjerne i klubben. Desværre er det dét, vi skal med sæsonens udgang.

- En kombination af en stigende arbejdskompleksitet og øgede krav gør, at vi har sat os ned sammen og taget denne beslutning. Vi siger farvel som venner, og det betyder meget for både mig personligt og klubben, for John har givet os mere, end der kan sættes ord på.

John Ranum glæder sig til at følge med fra tribunen i stedet for sidelinjen, fortæller han.

- Talentudvikling i dag er ikke, hvad talentudvikling var, dengang jeg startede. Det er naturligt, at tingene udvikler sig. Det har jeg selv gjort i mange år, men nu er tiden kommet til, at jeg skal ud prøve noget andet.

- Min tid i Brøndby IF har været noget af det bedste i mit liv, og jeg har nydt at komme ind og arbejde med spillerne hver eneste dag, siger John Ranum Jensen.

