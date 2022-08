Brøndby må til lommerne

Brøndby kommer til at grave dybt i lommerne, hvis de skal sikre sig angriberen Ohi Omoijuanfo.

Det første bud i niveauet 7,5 mio. kr. er blevet afvist af Røde Stjerne, skriver det serbiske medie MaxBet.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen skal finde flere penge, hvis han vil sikre sig sidste sæsons topscorer fra Tippeligaen i Norge.

Ohi Omoijuanfo (t.v), da han spillede for Molde. I sidste sæson blev han topscorer for klubben i Tippeligaen med 27 træffere. Hvis han skal havne i Brøndby, skal Carsten V. Jensen op med flere penge. Foto: vein Ove Ekornesvag/Ritzau Scanpix.

Med 27 træffere for Molde kender Ohi Omoijuanfo vejen til modstanderens mål.

Brøndbys skal forvente, at der skal lægges i niveauet 11-15 mio. kr. for angriberen, hvis Røde Stjerne skal acceptere et salg, mener det serbiske medie at vide.

Oven på blot to sejre i seks kampe er Brøndby under pres for at sikre sig en angriber hurtigst muligt.

De slider både med at skabe chancer og score mål.

Røde Stjerne har i første omgang sat alle forhandlinger på pause, fordi der er fuldt fokus på tirsdagens Champions League play-off, hvor holdet møder Maccabi Haifa.

Efter 2-3 nederlaget i det første opgør skal Røde Stjerne vinde opgøret for at sikre sig adgang til gruppespillet.

Ohi Omoijuanfo kender vejen til målet. Han har scoret 11 gange for Røde Stjerne i 23 kampe. Nu er han røget ud på bænken og får ikke meget spilletid. Brøndby skal komme med et højere bud, hvis serberne vil acceptere et salg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/Ritzau Scanpix.

Ohi Omoijuanfo har scoret 11 mål i 23 kampe for Røde Stjerne. Men i denne sæson er han røget ud i kulden.

Han har således blot fået spilletid i én kamp midt i juli.

Signalet fra Brøndby om, at klubben er parat til at betale transfer for en angriber på 28 år, trækker i en anden retning end klubbens transferstrategi, som kom frem i 2019 kort efter fodbolddirektør Carsten V. Jensens tiltrådte.

Her var den klare målsætning, at klubben så vidt muligt ikke vil betale transfer for spillere over 27 år.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har noget at tænke på for tiden. Brøndby skriger efter en angriber med mål i støvlerne. Han skal forhøje sit bud, hvis Røde Stjerne skal sælge Ohi Omoijuanfo. Foto: Linda Johansen.

Hvis Brøndby finder flere millioner frem og sikrer sig Omoujuanfo, vil det være den anden spiller i sommerens transfervindue over 27 år, som Brøndby har betalt transfer for.

Daniel Wass kostede således 13 mio. kr., da han blev købt fri i Atletico Madrid.

Nicklas Helenius har været et tema i Brøndby. Der har været en henvendelse til Silkeborg, men Brøndby har ikke afgivet et bud på angriberen.

Alt peger i retning mod, at Helenius ikke længere står særlig høj på Brøndbys prioriteringsliste for nye angribere.

Læs her hvor Brøndby ændrer på deres strategi: Derfor sadler Brøndby om

