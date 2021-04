Brøndby-målkonge: Må ikke blive en sovepude

De har scoret mere end halvdelen af Brøndbys mål – 26 af 48.

Mikael Uhre og Jesper Lindstrøm er Brøndbys guldhåb her, hvor der resterer fem runder af mesterskabsspillet.

Samspillet mellem dem og den indbyrdes forståelse har ført til mange sejre og mål.

1-0 scoringen mod Randers var et nyt bevis på, at duoen efterhånden kender hinanden indgående.

- Når ’Jobbe’ får en retvendt tackling ved jeg, han kan finde mig selv i de små huller. For mig handler det om at løbe på de rigtige tidspunkter, forklarer Mikael Uhre, der med sin føringstræffer nåede 16 sæsontræffere. Det gør ham lige nu til Superligaens målkonge.

Mikael Uhre scorer til 1-0 efter fornemt oplæg fra Jesper Lindstrøm. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg tænker ikke så meget på den topscorer-titel. For mig er det lige nu vigtigere, vi vinder kampene.

- Men selvfølgelig vil det betyde noget for mig personligt, hvis jeg ender som topscorer, forklarer Mikael Uhre og slår fast:

- Jeg er blevet dømt ude mange gange, så selvfølgelig vil det være en kæmpe sejr for mig, hvis jeg ender som superliga-topscorer.

- Mest af alt vil jeg bevise det overfor mig selv. Jeg har troet, jeg kan score alle de mål. Men nu skal 16 scoringer i 27 kampe jo ikke blive nogen sovepude, siger han med et skævt smil.

Jesper Lindstrøm håber, han kan spille sæsonen færdig. Men hæver knæet pludselig op, er det en ny situation, han må forholde sig til. - Kan jeg spille, som jeg gjorde mod Randers, er jeg slet ikke hæmmet, siger Jesper Lindstrøm. Foto: Lars Poulsen.

Tager én træning ad gangen

Hans målgivende makker Jesper Lindstrøm var på ny det kreative omdrejningspunkt mod Randers, så længe kræfterne slog til. Han trak sig ud med krampe et kvarter før tid.

Og nu venter en indgreb i menisken og seks ugers pause.

Foreløbig har han besluttet at spille videre, så længe smerterne ikke plager ham.

- Jeg tager én træning og én kamp ad gangen nu. Hvis knæet pludselig hæver voldsomt op, må jeg forholde mig til det, siger Jesper Lindstrøm, der med ti scoringer og ni målgivende er Superligaens assistkonge.

­- Kan jeg fortsætte på det her niveau, er der ingen grund til at holde pause lige nu. Det gør ondt, hvis jeg får et stræk eller bøjer knæet for meget. Selvfølgelig er timingen ikke det bedste, fordi der også kommer et U21 EM, forklarer han.

Uanset hvad Jesper Lindstrøm beslutter sig for venter seks ugers pause, når han skal have foretaget et indgreb i venstre knæ.

Brøndby-spillerne jubler. Simon Hedlund lagde op og Anis Ben Slimane scorede til 2-0. Foto: Lars Poulsen.

Gjorde en forskel

Det kan måske ligne en pause til Jesper Lindstrøm på søndag i Randers, fordi både Anis Ben Slimane og Lasse Vigen på ny leverede fine indhop.

Slimane scorede på Simon Hedlunds fornemme oplæg.

- Vores indskiftere gjorde en forskel mod Randers. Det viser, at vi har en rigtig fin bredde i truppen.

- Det er fantastisk at vide, at vi med indskifterne kan ændre kampene. Jeg har skiftet en del ud på det seneste og det er naturligt at bruge flere spillere her, hvor sæsonen snart er slut.

- Jeg kommer til at bruge truppen endnu mere nu, fordi kampene også er krævende. De seneste kampe har vist, vi har dygtige folk på bænken, påpeger Niels Frederiksen, der ikke direkte vil svare på om Jesper Lindstrøm får en pause på søndag i Randers.