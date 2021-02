Brøndby måtte slide for førstepladsen

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby er tilbage på Superligaens førsteplads, efter FC Midtjylland fik lov at låne den i to dage.

2-1 over Vejle lyder ikke særlig overbevisende. Hjemmeholdet var også presset mod slutningen, hvor gæsterne havde et par muligheder for at få et point.

Denis Kolinger var tættest på med et hovedstød på overliggeren efter hjørnespark.

Til trods for lidt udfald efter en times spil var sejren et nyt bevis på den gode moral og det stærke sammenhold hos hjemmeholdet.

Det var også et signal om, at man skal regne med Brøndby i Superligaens topstrid i denne sæson. De er effektive, når de får mulighederne.

10 af 12 mulige forårspoint er facit for Niels Frederiksens tropper, der nu kan se frem til en regulær kamp om førstepladsen, når de næste søndag gæster FC Midtjylland.

Forårssejre over FC Nordsjælland, Lyngby og Vejle samt uafgjort mod AaB har været nok for Brøndby til at gå forbi de forsvarende mestre.

Selv om Vejle fik reduceret efter pausen, så var det ikke meget oprykkerne havde at byde på foran Marvin Schwäbes mål.

Mikael Uhre var i første halvleg flyvende for Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm var i oplæggerens rolle, da Mikael Uhre scorede for niende gang i sæsonen. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre demonstrerede endnu engang, at de to offensive profiler er nøglen til en stor Brøndby-sæson.

Morten Frendrup erobrede bolden fra Lukas Engel og spillede Jesper Lindstrøm, der bragte Mikael Uhre i en god position.

Mikael Uhre scorede i det korte hjørne og bragte sig op ved siden af Jesper Lindstrøm med ni sæsontræffere.

Jesper Lindstrøm var tæt på at fordoble føringen senere i halvlegen, da han fra kanten af feltet måtte se Alexander Brunst-Zöllner ud i fuld længde for at afværge forsøget.

Gæsterne lavede mange fejl og var sjældne gæster i hjemmeholdets straffesparksfelt. German Onugkha sparkede over på Wahid Faghirs glimrende forarbejde.

Brøndby kom på 2-0 kort efter pausen, da Peter Bjur slog et indlæg fra venstre. Mikael Uhre pressede lejesvenden Pierre Bengtsson til at lave selvmål.

Farlige Faghir

Og så troede alle, at den kamp var afgjort.

Men gæsterne fik reduceret, da Allan Sousa smart fandt talentfulde Wahid Faghir, der scorede i det lange hjørne.

Som halvlegen skred frem, kom Vejle også længere frem på banen. Wahid Faghir var i perioder en udfordring for Brøndby-defensiven.

Uheldige Lukas Engel blev udskiftet efter en times spil og kørt på hospitalet, fordi der var mistanke om en brækket hånd.

Hos Brøndby var det bemærkelsesværdigt, at både Michael Lumb og Rezan Corlu på ny var helt ude af kamptruppen.

