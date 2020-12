Brøndby-mand er favorit til Horsens-job

Jonas Dal fik få måneder i spidsen for AC Horsens, inden han fik en fyreseddel, og dermed er det Mads Lyng, der styrer holdet i mål resten af dette efterår.

Imens leder AC Horsens efter en ny cheftræner, og ifølge NordicBet er det en Brøndby-assistent, der er favorit til cheftrænerjobbet i Horsens.

Den tidligere AC Horsens-spiller Martin Retov er ifølge mediet den klare favorit, når Horsens skal besætte trænerposten.

Retov kender klubben, da han selv spillede for den fra 2010 til 2015.

Ifølge NordicBet var han også favorit til jobbet, da man i sommer skulle besætte det efter Bo Henriksen, og der var snak om en managerrolle som den, Bo Henriksen havde. Men det kunne ikke lade sig gøre at få Retov, og så gik man i stedet med Jonas Dal.

Dengang var der altså et ansættelsesforhold, der stod i vejen for Martin Retov, og det er muligt, at Brøndby igen vil stå i vejen, og at det vil koste AC Horsens en sum penge, hvis man ønsker at hente Retov tilbage til Østjylland.

Martin Retov har været træner i Brøndby siden 2016, og han var efter fyringen af Alexander Zorniger i sommeren foråret 2019 den midlertidige trænerløsning, indtil man i sommeren 2019 ansatte Niels Frederiksen.

Aktuelt er Retov en af Frederiksens to assistenter - den anden er Jesper Sørensen.

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag

- Deres B-hold kan vinde Champions League

Svarer Pogbas agent igen