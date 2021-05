Brøndby-mareridt: Derfor blev de straffet

Det er helt ifølge fodboldloven, at Brøndby blev straffet med både straffespark imod sig og et rødt kort i den efterfølgende episode

Afslutningen på 1. halvleg mellem AGF og Brøndby eksploderede i en symfoni af kort og straffespark, der resulterede i en udvisning til Brøndby og en scoring til AGF.

I første omgang var det kun Morten Frendrup, der fik marchordre efter sit andet gule kort for en stempling af AGF's Casper Højer. Men dommer Sandi Putros løb efterfølgende til VAR-skærmen og så, at Hjörtur Hermansson i sekunderne forinden havde ramt bolden med hånden i straffesparksfeltet.

Derfor dømte han også straffespark - hvilket Brøndby-bænken og talrige fans på de sociale medier ikke forstod.

For hvis straffesparket var blevet dømt, ville Frendrup jo aldrig komme i en position, hvor han kunne få endnu en advarsel, og så burde den vel annulleres?

Svaret er enkelt, og svaret er 'nej', forklarer den tidligere dommer Benjamin Leander, da Ekstra Bladet fanger ham for en forklaring.

- Det står i punkt 9 i VAR-bestemmelserne på side 114 i Fodboldloven, siger Benjamin Leander hurtigt og præcist, og så citerer han ellers punktet ordret:

'Hvis spillet fortsætter efter en hændelse, som efterfølgende reviewes, fastholdes enhver disciplinær straf i denne periode, også selv om den oprindelige afgørelse ændres.

Dette gælder dog ikke advarsler / udvisninger for at bremse et lovende angreb eller for at berøve en oplagt scoringsmulighed.'

Klart og tydeligt, og Leander køber heller ikke argumentet med, at den anden episode med Frendrups advarsel måske burde være annulleret.

- Man kan naturligvis argumentere for, at hvis dommeren i første omgang havde dømt straffespark, så havde Frendrup ikke begået frisparket. Men fordi der er en uafklaret episode, og spillet går videre, fritager det ikke spillerne fra af følge Fodboldloven, konstaterer han.

