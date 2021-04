Brøndby med bøn til fans: Bliv væk

Mindst 50 Brøndby-fans fik stik imod reglerne adgang til Right to Dream Park i Farum for ni dage siden.

Det scenarie vil klubben for alt i verden undgå i søndagens udekamp mod Randers, og derfor kommer man nu med en direkte bøn til fans om at holde sig væk fra Cepheus Park i Randers, når de to hold tørner sammen søndag.

Det skyldes naturligvis, at der fortsat ikke må dukke udebanefans op til Superliga-kampe, selvom der er åbnet for begrænset kapacitet i landets bedste række.

'Med Superliga-ordningen er der igen åbnet for fans på stadioner i 3F Superligaen, men det er vigtigt at understrege, at det kun er for fans af hjemmeholdet under de nuværende restriktioner', indleder Brøndby skrivelsen og fortsætter:

'Er man Brøndby-fan, skal man derfor se vores kampe på udebane på tv og ikke på stadion. Det samme gælder for fans af de hold, vi møder på Brøndby Stadion. Derfor beder vi jer om ikke at møde op på Cepheus Park på søndag, hvor vi møder Randers FC', skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Randers minder også om, at der er adgang forbudt for Brøndby-fans, men samtidig at der endnu ikke er udsolgt til kampen.

Miseren i Farum fik ikke direkte konsekvenser for de fremmødte fans, men det fik efterfølgende FC Nordsjælland til at suspendere partnerbilletter. Læs mere her.

Brøndby er forud for weekendens runde et point efter FC Midtjylland. De møder FC Nordsjælland, umiddelbart efter at Brøndby har spillet mod Randers.

Ekstra Bladet dækker begge kampe direkte.