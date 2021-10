Brøndby med nyt om Uhre-skade

De holdt vejret i Brøndby, da Mikael Uhre for anden weekend i træk pådrog sig en skade i kampen mod Randers søndag aften.

Nu kan de så ånde lettet op, for der er 'blot' tale om en forstuvning af anklen efter sammenstødet med Randers' målmand Patrik Carlgren.

- I går blev Uhres ankel scannet, og vurderingen er, at der er tale om en forstuvning. Der arbejdes på at Uhre allerede i løbet af næste uge kan begynde at træne med igen, lyder det på Brøndbys hjemmeside.

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Han blev skiftet ud efter en times spil og kunne fra bænken se sine holdkammerater spille 1-1 mod Randers.

Mikael Uhre måtte sidde over mod Lyon i torsdags, fordi han pådrog sig en mindre lårskade mod AaB forrige søndag. Han var dog klar til den efterfølgende kamp mod Randers.

Den 27-årige angriber er Brøndbys topscorer med seks mål i Superligaen. Det er uvist, om han bliver klar til Brøndbys næste kamp mod Vejle 17. oktober, når landskampene er overstået.

Brøndby er i skrivende stund nummer otte i Superligaen med 12 point i 11 kampe.