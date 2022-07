Brøndby melder ud: Polakker trak knive

Torsdag aften vandt Brøndby 4-0 over polske Pogon Szczecin i Conference League-kvalifikationen, men sejren blev skæmmet af voldsom ballade blandt de medrejsende polske fans.

Københavns Vestegns Politi oplyste fredag morgen, at to betjente var kørt på skadestuen efter sammenstød med polske fans, og nu har Brøndby givet en officiel udmelding på sin hjemmeside.

Her fremgår det blandt andet, at de polske tilhængere trak knive under optøjerne.

- Tingene tog dog en drejning mod slutningen af opgøret, da de polske fans fik væltet hegnet ind mod banen, hvorefter de maskerede sig og trak knive. De fik også tvunget hegnet mod vores østlige tribune op. Både vores kontrollører og politiet skal have stor ros for deres indsats for at få holdt de polske uromagere på deres afsnit, fortæller sikkerhedschef Mickel Lauritzen.

Knivene, som blev trukket, skulle ifølge Ekstra Bladets oplysninger være en slags foldeknive, som kunne forveksles med plastikkort, når de ikke var foldet ud, hvilket kan være forklaringen på, hvordan polakkerne kunne skjule dem.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger gik polakkerne også amok bag tribunen og røvede alt fra boderne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der ikke bemærkede eller har fået nogen anmeldelser om, at der blev trukket knive.

- Men det er jo ikke ensbetydende med, det ikke er sket, fortæller vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen fra Københavns Vestegns Politi.

Han fortæller desuden at begge betjente, som måtte på skadestuen, er blevet udskrevet og klar til tjeneste igen.

Brøndby oplyser videre, at urolighederne eskalerede uden for stadion, hvor de væltede et hegn og på den måde fik adgang til en parkeringsplads. Her kom de i kamp med politi og angreb fredelige Brøndby-fans, lyder det.

- Dette reagerede andre Brøndby-fans på, hvilket ikke gjorde situationen bedre. Det var en svær situation, som dog blev afviklet til sidst på baggrund af et godt arbejde fra politiet og vores egne kontrollører. Og specielt vores egne kontrollører vil jeg gerne rose ekstra. 80% af dem er frivillige, og alligevel stiller de sig i vejen for angribende mennesker med knive for at beskytte vores egne fans på de tilstødende afsnit. Det kan man kun have den største respekt for, siger Mickel Lauritzen.

Dialogen mellem Brøndby og den polske klub var ifølge Ekstra Bladets oplysninger en udfordring forud for kampen. Pogon Szczecin havde eksempelvis ikke meddelt, at de ikke havde egne kontrollører med, hvilket Brøndby ellers havde en forventning om.

En 46-årig mand er ifølge anklagemyndigheden blevet idømt en straksdom på tre måneders fængsel for vold mod en betjent og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Manden erkendte i retten på baggrund af videoovervågning.

- Der var noget ret godt videomateriale fra stedet, fortæller anklager Mie Vang ifølge Ritzau efter retsmødet.

Ifølge Kim Erik Hansen fra Københavns Vestegns Politi sparkede han en betjent.

