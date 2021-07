Brøndby-mester har fundet ny klub

Pisa har et skævt tårn og nu også en islandsk midtstopper på det lokale fodboldhold i Serie B.

Pisa SC oplyser fredag middag, at man har skrevet kontrakt med Hjörtur Hermannsson, der har tilbragt de seneste fem år i Brøndby IF og altså sluttede af på Vestegnen med et dansk mesterskab.

Den 26-årige forsvarsspiller havde kontraktudløb i Brøndby 30. juni, og han skifter dermed kvit og frit til den italienske klub, der blev nummer 14 i Serie B i sidste sæson.

Hjörtur Hermannsson har underskevet en fireårig aftale med Pisa SC.

Islændingen nåede 157 kampe for Brøndby IF.