Brøndby missede gylden chance

Sløj indsats af Brøndby, der glippede muligheden for at generobre førstepladsen. Jesper Lindstrøm var tættest på at blive matchvinder i nullerten mod Randers - nu venter opgøret mod rivalerne fra FCK søndag

Brøndby dummede sig og måtte nøjes med en nulløsning mod Randers.

Brøndby fik ellers en gylden mulighed for at spille sig tilbage på førstepladsen i Superligaen, efter de danske mestre fra FC Midtjyllands deroute mod Lyngby.

Da de gik på banen, kendte de alt til Lyngbys 2-0 sejr. Det burde have været en ekstra motivationsfaktor for Niels Frederiksens mandskab.

Men det blev det slet ikke i opgøret mod Randers, som sluttede uden scoringer.

Og Brøndby lignede slet ikke et hold, der stod med chancen for at kravle til tops i Superligaen.

Foto: Lars Poulsen

Det var en hakkende maskine, som Niels Frederiksen havde på banen i det meste af opgøret.

Det var i hvert fald et mandskab, der havde meget svært ved at nedbryde et stærkt kæmpende og meget velorganiseret Randers-mandskab.

Brøndby spillede for langsomt, og når de forsøgte at bryde gennem centralt, var de hurtigt omringet af flere Randers-spillere.

På mange måder var det en uskøn fodboldkamp, hvor hjemmeholdet måske gerne ville, men ikke havde evnerne på dagen til at nedbryde Thomas Thomasbergs tropper.

Jesper Lindstrøm var tættest på at blive matchvinder for Brøndby efter pausen. Topscoreren tog chancen fra kanten af feltet. Bolden ramte opstanderen og sprang i spil igen.

Foto: Lars Poulsen

Gjorde det svært for Brøndby

Med en kompakt defensiv med fem mand og en hårdtarbejdende midtbane blev Brøndby ikke levnet meget plads til at kombinere på modstanderens banehalvdel.

Samtidig gik Randers i et meget aggressivt pres, når Brøndby startede med at bygge spillet op. Det var tydeligvis ikke noget Niels Frederiksens tropper var særlig glad for.

Før pausen formåede Brøndby således slet ikke at skabe én eneste farlig situation foran Patrik Carlgrens mål.

Til gengæld var gæsterne i et par situationer tæt på at score. Nikola Mileusnic

var tæt på at snyde Marvin Schwäbe med sin afslutning.

Tyskeren viste gode reflekser, da Bjørn Kopplin kom alene med ham. Schwäbe gjorde sig bred og afværgede.

Skiftede tre i pausen

Efter en håbløs og uinspireret første halvleg skiftede Niels Frederiksen tre mand i pausen.

Michael Lumb, Lasse Vigen og Simon Hedlund blev flået ud efter en halvleg, hvor de ikke satte mange fødder rigtigt.

Michael Lumb fik debut, men det bliver bestemt ikke en, han vil huske tilbage på med stor glæde, fordi han konstant traf de forkerte beslutninger.

Josip Radosevic, Anis Ben Slimane og debutanten Oskar Fallenius kom på banen.

Det betød større Brøndby-dominans, men billedet var det samme. Hjemmeholdet sled med at skabe store, åbne chancer.

Brøndby var i øvrigt uden Kevin Mensah, der blev sparet med henblik på søndagens opgave mod FC København.

Peter Bjur sad på bænken hele opgøret. Han ligner en sikker starter mod FCK, efter den sløje debut til Michael Lumb.

