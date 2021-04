Brøndby mobiliserer alle styrker

Efter et års tørke, tomhed og stilhed, kommer det snart til at buldre og brage på Brøndby Stadion, når genåbningen i Superligaen bliver til virkelighed.

Mens den første runde 21. april for Brøndbys vedkommende udspiller sig på udebane i Farum, hvorfor guldbejlerne ikke får speciel meget glæde af det, ser det i skrivende stund ud til, at den følgende hjemmekamp mod Randers FC vil få hårene til at rejse sig på spillernes arme.

Til Ekstra Bladet fortæller administrerende direktør i Brøndby IF, Ole Palmå, at alle sejl nu sættes til frem mod netop den kamp 25. april.

- Jeg kan godt love dig for, at der indkaldes til teams-møder i dag, for nu mobiliserer vi alle styrker, så vi er fuldstændig klar til at tage imod og afvikle forsvarligt, siger han.

Overblik: Sådan genåbner Danmark

Læs mere om superligaordningen Sidste år indførte man en såkaldt superligaordning, der tillod tilskuere at komme ind og se fodbold på stadion. Fra næste uge får tilskuere igen adgang til tribunerne. Her kan du læse mere om ordningen: * Tre fodboldkampe i Superligaen blev i juni 2020 udpeget som forsøgskampe til en tilskuerordning. Kampene skulle vise, om det kunne lade sig gøre at afvikle kampe med mere end 500 personer samlet på forsvarlig vis. * Resultaterne var så tilfredsstillende, at det blev tilladt at åbne for flere end 500 personer til superligakampe. * Reglerne sagde blandt andet, at hver sektion på stadion skulle have sin egen indgang, og der maksimalt måtte sidde 500 personer i en sektion. Udebanefans var ikke velkomne, og tribuner med ståpladser måtte ikke benyttes, da tilskuerne som udgangspunkt skulle sidde ned. * Superligaordningen gjorde det muligt at have flere tusinde tilskuere på de danske stadioner i en kort periode. * Ordningen blev droppet med virkning fra september på grund af øget smitte i samfundet, men fra 21. april åbnes der igen for tilskuere på stadion til kampe i Superligaen Vis mere Vis mindre

Præcis hvor mange fans, klubberne får lov at lukke ind, er endnu ikke offentliggjort. Men Ole Palmå gætter på de 500 per afsnit, der blev testet med, da superligaklubberne i 46 kampe sidste år spillede med tilskuere i en forsøgsperiode.

- Der kunne vi have 8000 på stadion. Nu skal vi kigge på, hvad vi kan og skal gøre – og hvordan det skal håndteres, siger han.

- Er du en glad mand i dag?

- Jeg ligger meget højt på skalaen af glæde. Stadion har stået tomt alt for lang tid. Det her er noget, vi har ventet længe på og kæmpet for. Så det er meget glædeligt, siger han.

Superligaklubberne med Divisionsforeningen i spidsen har på baggrund af de 46 testkampe i 2020 afleveret 230 siders dokumentation til regeringen som bevis på, at det har kunnet lade sig gøre at afvikle fodboldkampe på højeste niveau i Danmark uden risiko for øget smittespredning under coronapandemien.

- Vi står i dag et endnu stærkere sted, end vi gjorde sidste år, hvor spredningen af smitte i forbindelse med kampene var minimal og næsten ikke-eksisterende. Vi klubber har bevist, at vi kan eksekvere uden smittespredning, og det er en af grundene til, at vi har slået på tromme for det her, siger han.

