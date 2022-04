Brøndby nægter krisesnak

Fem nederlag i træk og 0-10 i målforskel fortæller alt om den aktuelle situation hos de forsvarende danske mestre fra Brøndby.

De fleste vil betegne tilstanden som et hold i stor krise, men så langt nægter cheftræner Niels Frederiksen at gå efter 0-2 nederlaget til FCK i Parken.

En slukøret Niels Frederiksen forlader Parken efter et nyt nederlag, det femte i træk. Til trods for nul point i fem kampe vil han ikke tale om krise. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg ved ikke om det er krise. Jeg ser på spillerne. Hvordan er indstillingen, attituden og energiniveauet. Og det jeg ser er, at de gør alt, hvad de kan, pointerer Niels Frederiksen, der erkender, at nederlaget til FCK var helt i orden.

- FCK vandt fortjent kampen. Man ser i sekvenser, at FCK har et højere niveau end os. Og vi må erkende, at Mads Hermansen holder os inde i kampen.

- Men de bruger også fire gange så meget på spillertruppen som vi gør. Deres spillere har meget mere erfaring end vores, pointerer Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen forsøgte alt, hvad han kunne fra sidelinjen, men Brøndby skabte for midt mod FCK. De havde det første skud på mål efter en times spil. Foto: Lars Poulsen.

I de fleste klubber vil en trænerfyring ofte være et tema, når holdet har tabt fem kampe i træk uden at score ét eneste mål. Men det virker slet ikke sådan på Vestegnen, hvor mestertræneren har lang snor.

- Fyring. Det er slet ikke noget, jeg bryder min hjerne med. Jeg gør hver dag, hvad jeg synes er det rigtige for holdet, siger Niels Frederiksen, der tror han kan vende nedturen.

- Jeg tror, vi kan vende det her. Vi skal nok få flere point i de næste fem kampe, end vi har fået i de foregående fem, siger han med et skævt smil.

Andreas Maxsø kom i vejen for meget med sit fine hovedspil, men Brøndby-kaptajnen kunne ikke forhindre en ny nedtur for de danske mestre.

Han erkender, at det er en svær tid, hvor flere i truppen stepper op i forsøget på at hjælpe hinanden ud af den problemfyldte og svære periode.

Mathias Kvistgaarden viste gode momenter, men mål blev det ikke til. Og nu erkender anfører Andreas Maxsø, at Brøndby lige nu lukker for mange mål ind. Foto: Lars Poulsen.

- Lige nu ser det svært ud. Vi lukker for mange mål ind og scorer ingen, siger han alvorsfuldt.

- Vi brændte en stor chance, og lige efter scorer de. Det bliver lidt op ad bakke for os. Vi må bare erkende, at FCK i de afgørende momenter har mere kvalitet end os.

- Jeg synes, vi – ligesom mod AaB forleden - spiller fint, men det giver ikke point på kontoen. Nu må vi erkende, at der skal point på kontoen, så vi kan komme tilbage på sporet, fastslår Andreas Maxsø, der kan se frem til to fridage i den kommende uge for at få tømt hovedet før FC Midtjylland venter på næste mandag.