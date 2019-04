Brøndby og OB kan straffes for homoråb

DBU's disciplinære bestemmelser giver mulighed for at straffe en klub med bøde, hvis dens tilhængere kommer med homofobiske tilråb, som det skete i både Odense og Farum

OB og Brøndby risikerer at blive straffet for deres fans homofobiske råb.

Søndag aften forfulgte nogle OB-fans FCK’s Viktor Fischer med homofobiske tilråb, og mandag aften efter Brøndbys kamp i Farum varmede en gruppe blågule-tilhængere op til søndagens derby ved at synge, at ’Fischer er gay’.

Både OB og Brøndby har taget afstand til den homofobiske adfærd, og deres fanklubber har også været hurtigt ude med fordømmende ord.

Det er dog tvivlsomt, om OB og Brøndby slipper for straf. For reglerne er ganske klare.

I DBU’s disciplinære bestemmelser er et afsnit om diskrimination, og det fremgår, at såfremt tilskuere med et tydeligt klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb med et indhold som nævnt i §3a ’kan den pågældende klub straffe med bøde’.

Indholdet i §3a omhandler blandet andet seksuelle præference.

Det siger DBU's disciplinære bestemmelser om diskrimination 3. Diskrimination Reglerne omhandlende diskrimination er en følge af FIFA’s skærpelse af article 58 i FIFAs Disciplinary Code. 3a Offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes race, etniske oprindelse, hudfarve, sprog, religion, seksuelle præference eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe kan straffes under henvisning til lovenes § 30.1. 3b Såfremt tilskuere med tydelig klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i § 3a kan den pågældende klub straffes med bøde under henvisning til lovenes § 30.1. 3c Såfremt klubbens officials eller klubbens spillere fremkommer med udtalelser eller handlinger som nævnt i 3a og 3b betragtes dette som en skærpende omstændighed ved sanktionsfastsættelsen. Kilde: DBU's disciplinære bestemmelser Vis mere Luk

DBU ser med stor alvor på homofobi og udsendte efter episoden i Odense sammen med Divisionsforeningen, Spillerforeningen og Danske Fodbold Fans et fælles statement.

'Vi vil ikke acceptere episoder som den på Odense Stadion i går, og vi er parate til at arbejde tæt sammen med klubber og fans for, at det ikke sker igen', lød det blandt andet i udtalelsen.

Det er Fodboldens Discipinærinstans, der i givet fald skal behandle sagerne.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, sagde mandag til Ritzau, at han håbede, at nogen anmeldte det, eller at Disciplinærinstansen selv tog sagen op, 'så det her kan få nogle konsekvenser'.

Pan Idræt har nu anmeldt de homofobiske tilråb og sange til Fodboldens Disciplinærinstans.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jens Hjortskov, der er formand for Fodboldens Disciplinærinstans.

