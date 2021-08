Brøndby om Andreas Maxsø: Købende klub har trukket sig fra handlen

Brøndby skriver på sin hjemmeside, at Andreas Maxsø igen kan spille for Brøndby, da den købende klub har trukket sig

Brøndby-fans har fået sig en ekstra god besked under to døgn, inden Brøndby møder FCK i Parken.

Anfører Andreas Maxsø er igen til rådighed for cheftræner Niels Frederiksen. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

'Brøndby IF meddelte for nylig at et salg af Andreas Maxsø var nært forestående. Af samme årsag har Andreas ikke været til rådighed i vores to seneste kampe.'

'Den købende klub har nu imidlertid meddelt Brøndby IF, at de har trukket sig fra handlen. Andreas Maxsø er derfor tilbage i træning og klar til kamp for Brøndby IF.'

Brøndby-profilen var ellers millimeter fra et skifte til russisk fodbold.

For 12 dage siden var han først i truppen til opgøret mod Viborg, men da Brøndby lagde startopstillingen op en time før kampen, var Maxsø hverken med fra start eller på bænken.

Klubben skrev i stedet, at Maxsø ikke var med på grund af forhandlinger med en anden klub om et potentielt skifte. Et muligt skifte, der altså nu er kollapset.

Brøndby har i de to seneste kampe spillet med Tobias Børkeiet, Anton Skipper og Sigurd Rosted i forsvaret. Vestegnsklubben har hentet svenske Rasmus Wikström og senest Kevin Tshiembe i Lyngby ind som forstærkninger til forsvaret.

Opdateres...