Brøndby opjusterer voldsomt efter guldfest

Det danske mesterskab får nu Brøndby til at opjustere de økonomiske forventninger gevaldigt.

I stedet for et forventet underskud på 15-35 millioner kroner forventer man nu sorte tal på bundlinien i niveauet 35-65 millioner kroner, oplyser selskabet bag klubben i en meddelelse til fondsbørsen.

Det skyldes, at klubben er sikret i underkanten af 100 millioner kroner via europæisk gruppespil i den kommende sæson. Den danske mester får en plads i play off-runden til Champions League og skal blot slå et enkelt hold ud for at få adgang til det forjættede land.

Taber man play off-runden venter der i stedet en lukrativ trøstepræmie i form af Europa League-gruppespil.

Klubben oplyser dog samtidig, at forventningerne er usikre.

- Brøndby IF’s resultatforventning for 2021 er behæftet med væsentlig usikkerhed og vil i den resterende del af året fortsat være påvirket af bl.a. regeringens fortsatte restriktioner og påbud samt relaterede hjælpepakker ift. til COVID-19 samt de sportslige præstationer, lyder det.

Forventninger er desuden afhængige af, at en række krav opfyldes.

Brøndby skal som minimum blive nummer tre i Superligaen i den kommende sæson. Desuden skal Brøndby deltage i kvartfinalerne i Sydbank Pokalen, statens kompensationsordninger skal fortsætte, mens der er restriktioner, og Brøndby skal opnå et transferresultat på mellem minus ti og nul millioner kroner.

Præstationerne på banen har desuden fået selskabets aktiekurs på himmelflugt. Tirsdag morgen stiger aktien godt 10 procent, mens den siden årsskiftet er steget 200 procent.