Brøndby opruster: Henter Mateusz Kowalczyk

Endelig kan Brøndby IF præsentere Mateusz Kowalczyk i den blå-gule trøje, som Ekstra Bladet erfarede for en uge siden.

Den 19-årige polak har netop bestået lægetjekket i klubben og har underskrevet en fireårig kontrakt med vestegnsklubben.

Overgangssummen fremgår ikke af pressemeddelsen. Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Brøndby IF 10 millioner kroner for den polske U19-landsholdsspiller.

- Vi har fulgt Mateusz’ udvikling og ser et stort potentiale, som allerede har betydet masser af seniorminutter på trods af hans unge alder. Mateusz har denne sommer været en eftertragtet spiller for større klubber i og uden for Polen, og vi er derfor glade for, at han har valgt at komme til Brøndby IF, fortæller Carsten V. Jensen i pressemeddelsen.

-Hej, fans. Så er jeg her, siger den nye mand i Brøndbys præsentationsvideo.

Mateusz Kowalczyk får nummer 20 på ryggen og træner med første gang onsdag.

Snydt for tier

Handlen lander et tørt sted, da Leopold Wahlstedt, der var udset til at være den store erstatning for netop solgte Mads Hermansen, har givet Carsten V.Jensen og Brøndby-direktion noget af en lang næse.

Ekstra Bladet havde ellers tidligere erfaret, at detaljerne mellem parterne var på plads, efter at der havde været stor uenighed om prisen for den 24-årige keeper.

Men Wahlstedt dukkede aldrig op i Københavns Lufthavn i går (tirsdag, red.) forud for lægetjekket i Brøndby IF, det bekræfter kilder i klubben over for Ekstra Bladet.

Hvilket betyder, at vestegnsklubben igen må tilbage til tegnebordet for at finde deres nye mand i målet.