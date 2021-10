Brøndby overgiver sig: - Nu handler det om top-seks

Al momentum fra Brøndbys mesterskabssæson er efterhånden ved at være smidt på gulvet.

Ikke at 1-1 i Randers isoleret set er nogen katastrofe, men det spiller bare ikke for Brøndby denne sæson. På alt for mange parametre.

Søndag var det Andreas Bruus der stod for den gængse Brøndby-fejl i defensiven, da han spillede Randers’ Stephen Odey helt fri foran mål.

- Det var en udslagsgivende fejl. Det er såre simpelt. Det var pivringe. Når man laver fejl i den størrelsesorden, som jeg gjorde, så er det svært at vinde fodboldkampe. Men vi rejste os trods alt, lød det bramfrit og uden dikkedarer fra Andreas Bruus.

Andreas Bruus spillede sig trods alt op efter sin Jesper Olsen-tilbagelægning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det var cheftræner Niels Frederiksen enig med sin 22-årige back i.

- Vi kom helt forfærdeligt ud til kampen, og vi fik åbenbart ikke trykket på de rigtige knapper inden kampen. Men vi fik justeret og kom langsomt ind i opgøret, som var ret lige. Vi vadede ikke i chancer. Det gjorde Randers bestemt heller ikke, lød den korrekte beskrivelse af ørkenvandringen i anden halvleg.

Brøndbys præstationer har i det hele taget været alt for svingende denne sæson, og mestrene var meget længe om at få hentet forstærkninger til truppen efter guldåreladningen i sommer.

Det kostede dyrt i en elendig sæsonåbning, som Brøndby kommer til at betale prisen for resten af sæsonen, ifølge Niels Frederiksen.

- Vi har et stort efterslæb efter de første fem-seks kampe, men jeg er positiv, hvis vi måler de seneste fem kampe med de første fem kampe. Hvis vi holder pointsnittet fra de sidste fem kampe, så skal vi sagtens komme i top-seks, lød det fra den tidligere bankmand.

Niels Frederiksen var trods alt mere bekymret, da sæsonen blev indledt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men er top-seks virkelig ambitiøst nok at stå og tale om for et mesterhold? Særligt med et spillerbudget, der kun overgås af FCK og FCM.

- Ork ja! For mig er det rigeligt at stå og tale om top-seks lige nu. Vi er en stor gruppe af hold, der ligger og kæmper om det. FCM og FCK er bedre end alle andre. Vejle og Sønderjyske har problemer. Resten ligger ret lige og kæmper om top-seks.

- Så FCM og FCK er bedre mandskaber end Brøndby?

- Ja, de er klart bedre. No doubt.

Mestrenes næste skridt mod top-seks er efter landskampsperioden hjemme mod Vejle Boldklub...

Læs mere her (+) Brøndbys krise: Han svigtede ham totalt