Brøndby på transfer-rov: Han er topfavoritten til at afløse Nørgaard

Brøndby har rettet sigtet mod Kroatien i deres jagt på en erstatning for Christian Nørgaard

Josip Radosevic.

Smag på det navn, Brøndby-fans. For han kan sagtens vise sig at være manden, der skal overtage taktstokken på midtbanen i vestegnsklubben.

Hjörtur Hermansson havde den defensive tjans i weekendens kamp mod Vejle, men det ville være forkert at påstå, at islændingen overbeviste som afløser for Christian Nørgaard, der blev solgt til Fiorentina i sidste uge. Lasse Vigen overtog islændingens plads, da anden halvleg gik i gang, men heller ikke han ligner manden, der kan overtage Nørgaards rolle på samme dominerede måde.

Det har man givetvis også erkendt i Brøndby, for meget tyder på, at nogle af de millioner, som de tjente på et salg af Nørgaard, allerede kan komme i spil igen. Millionerne kan meget vel ende i Kroatien i klubben Hajduk Split, hvor ovennævnte Radosevic huserer.

Det var det kroatiske medie Dalmatinski portal, der lancerede nyheden i går. Den samme historie har Ekstra Bladet nu fået bekræftet.

Den 24-årige midtbanespiller var ikke med i går, da torsdag aften vandt 1-0 på hjemmebane over Slavia Sofia i Europa League-kvalifikationen.

Efter kampen bekræftede Hajduk Splits cheftræner, Zeljko Kopic, at Josip Radosevic forlader klubben, men nævner ikke noget om Brøndby. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det dog netop Radosevic, der er klubbens førsteprioritet og topfavorit som afløser på midtbanen.

- Josip var en rigtig god holdkammerat. Jeg har allerede sagt, at spillersalg er en nødvendighed for klubben, og det vil formentlig kun blive i endnu højere grad fremadrettet. Det er også derfor, vi har sagt farvel til så mange spillere. Vi takker Josip for alt, han har givet til holdet, og jeg ønsker ham held og lykke i hans fremtidige karriere, sagde Hajduk-træneren ifølge hrvatska-danas.com.

Brøndby stiftede nærmere bekendskab med kroaten, da de mødte Hajduk Split i Europa League-kvalifikationen sidste år. Kroaten var med i alle 90 minutter på Brøndby Stadion. I returkampen var det en vis Ante Erceg, der imponerede de blå/gule, og han er nu strøget til Brøndby. Meget peger mod, at Erceg og Radosevic genforenes i Superligaen.

Ud over Hajduk Split har Radosevic også været på kontrakt i Napoli og Red Bull Salzburg, mens han har været udlejet til Eibar og Rijeka.

