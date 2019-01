Brøndby på transferjagt: Lurer på tidligere Juventus-spiller

Brøndby har forhørt sig om muligheden for at hente Frederik Sørensen hjem fra FC Köln, men danskeren er for dyr

I øjeblikket er Brøndby på træningslejr i Dubai, hvor sæsonforberedelserne er godt i gang. Men det er ikke kun på træningsbanen, at der arbejdes.

I kulissen har sportsdirektør Ebbe Sand travlt med de sidste dage af januars transfervindue, der lukker på torsdag d. 31. januar.

Brøndby har i dette vindue hentet midtbanespilleren Simon Hedlund i Union Berlin, men noget tyder på, at man på Vestegnen stadig har gang i transfergryden. Denne gang set med de defensive briller.

I hver faldt har de blå/gule lagt mærke til, at midterforsvareren Frederik Sørensen befinder sig i en svær situation i 2. Bundesliga-klubben FC Köln, hvor spilletiden ikke ligefrem bliver kastet efter danskeren.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Brøndby forhørt sig om muligheden for at tilknytte Sørensen, der blandt andet har en fortid i Juventus, Bologna og Verona.

Frederik Sørensen er noteret for en enkelt landskamp. Foto: Lars Poulsen

Det lader dog ikke til, at Brøndby får held med at lokke Sørensen til Vestegnen. Den helt store forhindring er lønnen, hvor Brøndby ikke har været i nærheden af at kunne matche det, som Frederik Sørensen forlanger.

Danskeren tjener i Tyskland mere end en million euro om året. Derfor er interessen kølnet indtil videre.

Den 26-årige dansker er ifølge italienske medier også interessant for Serie A-klubberne Empoli og Bologna, og et skifte sydpå lader til at være et mere realistisk bud, hvis Sørensen skal væk fra Tyskland.

Ændringer på vej?

Brøndbys interesse i Sørensen bevidner, at Ebbe Sand er villig til at kigge på forandringer i forsvaret. I sommer var der interesse for Paulus Arajuuri fra 2. Bundesligaen, men dengang ville Brøndby ikke lytte på tilbud.



Den nyudnævnte anfører og forsvarsstyrmand Benedikt Röcker har blot et halvt år tilbage af sin kontrakt med klubben, og indtil videre er det uvist, hvad fremtiden byder på for tyskeren.

Desuden har Islandske Hjörtur Hermannsson kæmpet med at få tilstrækkelig med spilletid og kan også være en spiller, hvor man er villig til at lytte til mulig interesse.

Brøndby åbner forårssæsonen 10. februar ude mod FC Nordsjælland.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra FC Köln omkring Frederik Sørensens fremtid.