Brøndby på vej mod fulde huse

Hvis ikke Brøndby Stadion må tænde de røde lamper på onsdag som et bevis på fulde huse, hvornår vil det i grunden så ske?

Der er gode tegn på enorm interesse for kampen mod Salzburg. Der er således allerede solgt 19.000 billetter til returkampen i playoff-runden til Champions League-gruppespillet, hvor Brøndby for første gang i 23 år kan indløse billet til Champions League.

Selv om Brøndby tabte 1-2 på en scoring kort før den ordinære spilletids ophør, er Niels Frederiksens tropper på ingen måder chanceløse i returkampen.

Det er nemlig langtfra afgjort, hvem der vinder billetten til mindst 200 mio. kr. og Champions League-drømmeland.

Stemningen var helt elektrisk, da Brøndby for første gang vandt guld i 16 år tilbage i maj. Samme stemningsniveau kan vi helt sikkert forvente på onsdag, når Brøndby skal vende 1-2 og forsøge at spille sig i Champions League-gruppespillet. Foto: Lars Poulsen.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange Brøndby må lukke ind til opgøret. Kapaciteten er dog reduceret til 25.000 tilskuere, fordi der skal være siddepladser overalt.

Det betyder, at den berømte ståtribune Sydsiden onsdag bliver omdannet til siddetribune. Det er formentligt tvivlsomt om Brøndby-fansene kommer til at sidde ned til opgøret.

Niels Frederiksen venter et helt andet opgør på onsdag, fordi Brøndby har alle fansene bag sig til det, der meget vel kan blive en helt elektrisk kulisse på Brøndby Stadion. Her har cheftræneren nemlig også udsigt til at råde over de seks spillere, som sad ude med corona i det første opgør.

Samtidig er der stor forskel på, hvordan Salzburg spiller, når de er på hjemme- eller udebane. Det ændrer dog ikke ved, at Brøndby er tvunget frem på banen, fordi de jagter et resultat.

UEFA har besluttet, at der ikke må lukkes udebanefans ind til kampene. Derfor nedlægger Brøndby også udebaneafsnittet på onsdag, hvor der vil sidde Brøndby-fans på de 2500 pladser.

Tirsdag aften mødte 17 Brøndby-fans frem i Salzburg. De blev helt ekstraordinært lukket ind på udebaneafsnittet, på trods af, at UEFA ikke accepterer udebanefans til kampene.