Brøndby parat med millionerne

- Vi skal styrke toppen af vores trup, og derfor er vi klar til at betale flere penge for de spillere, vi skal hente ind, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Det er nye tider på Vestegnen. Fredag bliver klubben tilført 111 mio. kr. som et resultat af det lån, de nye ejere, Global Football Holdings, og medejer Jan Bech Andersen har stillet i udsigt.

Derfor skal Brøndby også i fremtiden hente færdige og langt dyrere spillere, der kan træde direkte ind på holdet.

Det skal være slut med at supplere spillere til bredden af truppen, som vi de senere år har set med indkøbene af blandt andre Carl Björk, Sebastian Sebulonsen, Joe Bell, Christian Cappis, Henrik Heggheim, Marko Divkovic og Oskar Fallenius.

Marko Divkovic har - som mange af de seneste indkøb - været en styrkelse af bredden og ikke toppen af Brøndby-truppen. Foto: Lars Poulsen

- Når vi handler, skal vi styrke toppen af truppen. Vi skal hente spillere, der kan gøre en forskel for os fra dag ét. Det giver ingen mening at styrke bredden, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen meget klart og tydeligt.

Højere niveau

Han erkender, at det i fremtiden betyder, at Brøndby kan komme op i Nicolai Vallys-niveauet - omkring 20 mio. kr. - når der skal hentes forstærkninger.

- Vi er nu i en situation, hvor vi er bedre rustede og parate til at betale flere penge for de spillere, vi skal hente. Men der er stadig ingen garantier for, at de spillere, vi henter, tager den fra spids og træder direkte ind.

- Vi skal bruge flere penge og hente spillere, der kan træde direkte ind på vores hold. Det giver kun mening at hente spillere, der styrker toppen af vores trup, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen. Foto: Lars Poulsen

- Men jeg erkender, at der er en større sandsynlighed for, at det sker, hvis de i forvejen har præsteret på et rimeligt niveau.

- Det kan være i bagkæden, på midtbanen eller i angrebet, vi forstærker os. Vi kan ikke sige, hvor det ender endnu, siger Carsten V. Jensen.

Med tilførsel af op til 223 mio. kr. i lånekapital i år skal Brøndby både nu og til sommer opruste sportsligt for at tage konkurrencen op med FC København og FC Midtjylland.

Spille med om guldet

Ambitionen er, at Brøndby fra den kommende sæson kan spille med om guldet.

Styrkelsen af det økonomiske fundament betyder samtidig, at Brøndby vil være i stand til at holde på spillerne og derved afvise, hvis der kommer bud på de mest attraktive spillere.

Mads Hermansen har kontrakt med Brøndby til 2025. Carsten V. Jensen er allerede nu klar til at forlænge aftalen. Foto: Lars Poulsen

Det handler eksempelvis om Mads Hermansen, som Carsten V. Jensen er parat til at forlænge med her og nu.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi gav Mads en ny aftale for at honorere ham for de flotte præstationer, han har leveret, siger Carsten V. Jensen, der dog ikke er i dialog med keeperen på nuværende tidspunkt.

Et dilemma

Han ser også gerne en forlængelse af aftalen med anfører Andreas Maxsø, som har kontraktudløb til sommer.

- Vi vil gerne beholde vores bedste spillere. Vi vil gerne beholde Maxsø, men han har også noget, han gerne vil nå. På den måde er det selvfølgelig et dilemma, siger Carsten V. Jensen.

