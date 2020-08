Brøndby præsenterer millionunderskud

Det er en supertanker, der er ved at blive vendt på Vestegnen. Sidste år tog den både vand ind og var ude på meget dybt vand.

Men nu er skuden på vej til at blive rettet op, og langt om længe ser det efterhånden mere positivt ud for Vestegnens fodboldflagskib, Brøndby IF.

Tallene på bundlinjen er stadig røde, men resultatet for det første halvår af 2020 ser langt bedre ud – på trods af corona-pandemien – sammenlignet med sidste år.

Her kom Brøndby ud med et minus på 41,7 mio. kr. I år er der ’kun’ et minus på 11,9 mio. kr.

Coronaen har også ramt Brøndby, men slet ikke i samme voldsomme udstrækning som rivalerne i Parken.

Omsætningen er faldet fra 76,6 mio. kr. sidste år til 39,8 mio. kr. i første halvår af 2020.

På entre og tv-delen er omsætningen også faldet fra 24,5 mio. kr. til 12,3 mio. kr., hvilket klart viser, at Brøndby har været ramt af de mange kampe uden eller med få tilskuere.

Faldet i både omsætning og entre og tv-indtægter er sket i høj grad på grund af corona-krisen. Det er sket samtidig med, at Brøndby har været i gang med at tilpasse forretningen. Og på trods af et forår med stærkt begrænsede kampindtægter, har Brøndby alligevel formået at præstere markant økonomisk fremgang.

Det har klubben gjort, fordi der er blevet iværksat en kæmpe spareøvelse som specielt fodbolddirektør Carsten V. Jensen har praktiseret på det sportslige setup.

Væk med de dyre drenge

De dyre spillere er væk og fortrinsvis afløst af billige spillere på klubbens egen Masterclass.

Derfor er det også værd at bemærke i halvårsregnskabet, at Brøndbys kontraktrettigheder er faldet markant. Det er de, fordi Brøndby i langt højere grad nu bruger egenproducerede spillere i førsteholdstruppen.

- Vi har taget en række strategiske greb i første halvår, så vi dels ikke kommer til at stå i en situation, som den vi stod i sidste år med alt for stort underskud, men også fordi vi tror på, at det sportsligt er den helt rigtige vej at gå for Brøndby IF. At vi bruger færre lønkroner og flere spillere, der har været igennem Brøndby Masterclass betyder ikke, vi er mindre ambitiøse. Tværtimod, så jagter vi til enhver tid fremgang og ser fortsat os selv som en top tre klub i Superligaen.

- Vi har en klar og tydelig sportslig plan, som vi følger, og den viger vi ikke fra, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside i forbindelse med halvårsregnskabet.

Meget usikkert efterår

Storaktionær og formand Jan Bech Andersen er under de givne omstændigheder tilfreds med halvårsregnskabet.

- Selv under de meget svære vilkår regeringens påbud og restriktioner, der har gjort sig gældende for vores branche i de sidste mange måneder, er jeg tilfreds med, at vi har holdt fast i den sportslige og kommercielle retning, vi satte før coronaen ramte, og at vi ikke har ladet os rokke.

- Når vi kigger ind i de kommende måneder, så er det frustrerende, at vi stadig afventer COVID-19 relaterede påbud og restriktioner i forhold til kampafvikling i efterårssæsonen, som begynder om lidt over to uger.

- Det er langt fra ideelle arbejdsforhold, man giver os som branche, og selv om vi gør alt, hvad vi kan, er der stor økonomisk usikkerhed, når vi kigger ind i efteråret. Men vi klør på som organisation for hele tiden at forbedre os, og jeg håber på, at vi inden længe kan få mulighed for at afvikle kampe med så få restriktioner som muligt for så mange af vores tilskuere som muligt, uddyber formand Jan Bech Andersen.

Årsforventninger suspenderet

Af halvårsregnskabet fremgår det også, at Brøndby har modtaget 22,5 mio. kr. fra regeringens hjælpepakker.

Brøndby meldte i marts ud i forbindelse med årsregnskabet for 2019, at man forventede et underskud i niveauet 20-30 mio. kr. for 2020. Siden ramte corona-pandemien, og forventningerne til 2020 blev straks suspenderet. Det er de stadig. I forbindelse med halvårsregnskabet har Brøndby ikke kommet med en indikation på, hvad forventningerne er til årsregnskabet.

