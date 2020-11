Brøndby præsenterer ny hovedsponsor

Det er tidligere meldt ud, at Arbejdernes Landsbank stopper som hovedsponsor i Brøndby til vinter, men nu har Brøndby fundet afløseren for foreløbig det første halvår af 2021.

Der er tale om det nordiske designer-outlet Booztlet.com, der er en del af Nordens største e-handelsplatform for mode og livsstil, Boozt.

Brøndby-direktør Ole Palmå glæder sig over aftalen.

- Samarbejdet med Boozt har vi haft siden 2018, og vi har oplevet et stort engagement fra Boozt, fra den første dag de kom til klubben. De har nu valgt at øge deres engagement til højeste niveau, så de fra 1. januar bliver ny hovedpartner. Boozt er inde i fantastisk udvikling, hvor virksomheden med hovedsponsoratet i Brøndby IF ønsker at løfte kendskabet til Booztlet.com, som er deres online designer outlet med fokus på attraktive priser for stærke brands.

- Det er vi meget glade for, og vi er ikke i tvivl om, at de som hovedpartner vil opnå den brede eksponering, de ønsker. Derudover vil vi sammen med Booztlet.com hen over foråret løbende aktivere samarbejdet med en række tiltag rettet mod vores store fanbase, hvilket vi ser meget frem til, siger Palmå til klubbens hjemmeside.

I en video på sociale medier er sportsdirektør Carsten V. Jensen, træner Niels Frederiksen og assistent Martin Retov med til at præsentere aftalen.

- Det er sådan her, jeg gerne vil have vi skal arbejde. Vi finder det rigtige match, og så handler vi til den rigtige pris, siger CV blandt andet med en skuespillerpræstation, der næppe udløser Oscars...

Værd at bemærke er det, at direktør for Boozt er islandske Hermann Haraldsson, der sidder i bestyrelsen i Brøndby - og i øvrigt også er tidligere direktør i Brøndby.

- Vi øger vores engagement i Brøndby IF ganske betragteligt og glæder os over, at vi fra nytår kan kalde os hovedpartner i klubben. Ligesom Brøndby IF er vi bygget på værdier som flid, sammenhold og ambitiøse mål.

- Det er en væsentlig investering for os, men det er en unik mulighed, der er opstået, der giver os adgang til en så stor platform, som det er at være hovedpartner i Brøndby IF, samt de mange loyale fans, siger Booztlet.coms kommercielle direktør Peter G. Jørgensen.

Foreløbig er aftalen kun gælden fra nytår og et halvt år frem, og det giver flere muligheder.

- Vi har flere gode og positive dialoger med potentielle hovedpartnere, men den specielle situation med Covid-19 gør, at beslutningsprocesserne er væsentligt længere end normalt. Der er megen usikkerhed i markedet i disse måneder med de mange restriktionerne og påbud, samfundet oplever.

- Med Booztlet.com-aftalen er der skabt en optimal løsning for resten af sæsonen, og samtidig kan vi fortsætte de igangværende dialoger om hovedpartnerskab fra sommeren 2021, siger Brøndby-direktør Ole Palmå.

Booztlet.com omsatte i 2019 for 246 svenske millioner - 180 millioner danske kroner - og har i 2020 vækstet med 127 procent i de første ni måneder. Fra nytår vil deres logo være at finde på brystet hos både Brøndbys mænd og kvinder, hvor de afløser 'Red Barnet', der fik pladsen af Arbejdernes Landsbank det sidste halve år af deres aftale.

