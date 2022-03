Brøndby præsenterer rekordoverskud

Det går godt i Brøndby.

Både på banen og på bundlinjen.

Torsdag præsenterede Brøndby historiens bedste regnskab. 83,4 mio. kr. i overskud blev resultatet fra 2021, hvor Brøndby både vandt mesterskabet, spillede europæisk gruppespil og leverede et kæmpe salg af Jesper Lindstrøm til Frankfurt.

Han blev solgt for 52 millioner kroner sidste sommer til den tyske Bundesligaklub. Det var Brøndbys største salg siden Daniel Agger i januar 2006 rejste til Liverpool.

Salget af Jesper Lindstrøm har været medvirkende til, at Brøndby har præsteret historiens bedste regnskab. Foto: Lars Poulsen.

Overskuddet for 2021 er det bedste resultat nogensinde. Også bedre end 2006, hvor Brøndby senest havde vundet mesterskabet året forinden. I 2006 præsterede Brøndby et plus på 71,9 mio. kr.

Omsætningen steg således fra 113 mio. kr. i 2020 til svimlende 290 mio. kr. i 2021.

Generelt har der været tale om enorme stigninger hele vejen rundt. Sponsorindtægterne er således steget fra 41,8 mio. kr. til 72,6 mio. kr. i 2021. Den store stigning er også et resultat af den bonus, som mesterskabet har udløst.

På merchandise-siden har fremgangen været næsten på 60 procent. Brøndby er gået fra 26,8 mio. kr. til 42,6 mio. kr. Det skyldes mesterskabet og Aldrig Alene-facaden på Brøndby Stadion.

Omkostningerne steg også i Brøndby. På personalesiden gik de fra 102,4 mio. kr. til 125,1 mio. kr. Det skyldes både større investeringer i spillertruppen og udbetaling af bonusaftaler for mesterskab og europæisk gruppespil.

Resultatet for 2021 viser også, at europæisk gruppespil er en indbringende forretning, selv om det ikke resulterede i sportslig succes på grønsværen.

Faktisk er det blot fjerde gang siden 2006, at Brøndby præsterer et positivt årsregnskab. Det har været mange sløje år, hvor Brøndby også har været tæt på konkurs og nedrykning fra Superligaen.

Det glæder naturligvis klubbens formand Jan Bech Andersen.

- Jeg har de seneste par år personligt garanteret for driften gennem en støtteerklæring, hvis det skulle blive nødvendigt, men det er ikke længere nødvendigt. Vi er i dag en robust organisation, som står på egne ben.

- Vi har taget store skridt som organisation og har i dag et stærkt kommercielt og sportsligt set-up med fantastiske rammer, ligesom opbakningen fra partnere og fans har været enestående, udtaler Jan Bech Andersen til Brøndbys hjemmeside.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har stor andel i den turnarround, som Brøndby har gennemlevet de seneste år. Da han tiltrådte i sommeren 2019, var det med et stærkt fokus på at få mere ud af talentarbejdet i Masterclass.

Det resultat afspejles også i regnskabet, hvor han glæder sig over udviklingen fra de unge talenter.

- Et mesterskab, som vi kunne fejre i sommer, og den aktuelle placering i toppen af Superligaen kommer ikke af sig selv. Spillere, trænere og teamet omkring holdet er naturligvis helt afgørende, men kan ikke stå alene. Et andet meget væsentligt område er udviklingen af spillere i Masterclass, og imponerende 37 procent af spilletiden i mesterskabssæsonen kom fra spillere med baggrund herfra, siger en stolt Carsten V. Jensen, der slår fast:

- Netop balancen mellem at indfri vores sportslige ambitioner og skabe positive transferresultater er fundamentet for et langtidsholdbart og økonomisk stærkt Brøndby.

Jan Bech Andersen kan smile over Brøndbys flotteste regnskab nogensinde. Det kommer oven på mesterskab, europæisk gruppespil og storsalg af Jesper Lindstrøm. Foto: Lars Poulsen.

Siden Jan Bech Andersen købte sig ind i Brøndby i 2013 har klubejeren oplevet et turbulent ejerskab.

Han har i flere tilfælde måtte låne Brøndby penge, fordi klubben stod med akutte likviditetsproblemer. Men de mørke tider er væk på Vestegnen. Nu er Brøndby gældfri og står ikke med behov for at gå på lånemarkedet.

Eksperter har overfor Ekstra Bladet peget på, at tidspunktet for at sælge Brøndby eller dele af klubben er det helt rigtige for Jan Bech Andersen oven på det flotte regnskab.

Til trods for at Morten Frendrup og Mikael Uhre blev solgt for samlet 42-45 mio. kr. i januar forventer Brøndby, at regnskabet i år ender i niveauet -15 mio. kr. til 15. mio. kr. Forventningerne til 2022 forudsætter desuden, at Brøndby spiller europæisk i efteråret.

Pr. 31. december havde Brøndby et likviditetsberedskab på 67,8 mio. kr.

Brøndby holder ordinær generalforsamling 31. marts.