Brøndby-profil deler stor nyhed

Rent fodboldmæssigt har det seneste halvandet års tid været et mareridt for Brøndby-profilen Kasper Fisker, der har været ude med en slem skade. Men nu deler den 32-årige midtbanespiller en stor nyhed.

Han skal nemlig være far til sit tredje barn sammen med sin hustru, Stephanie Fisker. Det afslører han på sin Instagram-profil.

Og glæden er da heller ikke til at tage fejl af for den netop tilbagevendte Brøndby-spiller. Faktisk kom nyheden endda på en særlig dag for ham.

'Den bedste bryllupsdagsgave jeg nogensinde har fået, er en plastikdims med tis på,' skriver han på sin Instagram, mens han viser sin ene datter frem.

Kasper Fisker blev far for første gang tilbage i 2016, inden han og Stephanie Fisker valgte at udvide familien i begyndelsen af 2019. Nu venter parret sig så sit tredje lille vidunder.

Skadeshelvede

På selve banen har Kasper Fisker dog haft alt andet end heldet med sig. Den 32-årige midtbanespiller har nemlig været plaget hårdt af slemme skader, hvilket for nylig fik ham til at åbne op om, at han undervejs i sit skadesforløb måtte tage antidrepressiv medicin, da han havde nervesmerter.

- Jeg har været et meget mørkt sted i forhold til min karriere. Jeg har døjet rigtig meget med mit ben og har haft mange smerter. Og jeg har været et halv – hvis ikke helt – depressivt sted. Primært på grund af smerter og søvnmangel, udtalte Fisker forleden i et interview med Spillerforeningen.

Kasper Fisker har kontraktudløb med Brøndby denne sommer, og derfor har han travlt, hvis han skal overbevise holdets træner, Niels Frederiksen, om, at han fortjener en ny kontrakt på Vestegnen.

Han har spillet i Brøndby siden sommeren 2017, hvor det indtil videre er blevet til 64 kampe for klubben og dertil fem mål.

