Brøndby-profil har fået værst tænkelige besked

Frygten for en alvorlig skade blev bekræftet, da Kevin Mensah tirsdag fik scannet sit knæ.

Han har fået en alvorlig korsbåndsskade, der betyder, at han vil være ude af spillet op til ét år.

Det uheldige for Kevin Mensah er, at skaden er i samme knæ, som han blev opereret i for et par år siden.

- Vi frygtede det værste, da fysserne fik kigget på Kevins knæ i Silkeborg, og desværre er de bange anelser blevet bekræftet.

Kevin Mensah har været en markant profil for Brøndby i et par sæsoner. Nu venter op til ét års pause for ham. Foto: Jens Dresling.

- Det er en rigtig skidt situation for Kevin, og nu består vores arbejde i at hjælpe ham bedst muligt igennem skadesforløbet og tilbage på banen, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Det er en alvorlig streg i regningen at miste Kevin Mensah på nuværende tidspunkt, fordi han har været meget stærkt spillende i opstarten og begyndelsen af foråret. Han har blandt andet holdt Blas Riveros ude af holdet, fordi han formmæssigt har været meget længere fremme.

Kevin Mensah har fået en korsbåndskade i samme knæ, som han blev opereret i for få år siden. Foto. Lars Poulsen.

- Kevin er en vigtig spiller for os både på og uden for banen. Derfor er det et hårdt slag for klubben og holdet, men selvfølgelig størst for Kevin. Han har tidligere været igennem det forløb, der venter ham nu. Der kom han endnu stærkere tilbage, og det viser meget om den vilje og karakter, der kendetegner ham som spiller og person, siger Niels Frederiksen.

Det ventes nu, at Blas Riveros får chancen i venstre forsvarsside. Han har endnu ikke fået spilletid i foråret. I sidste uge var han coronaramt og trænede derfor ikke optimalt. Det betød blandt andet, at han heller ikke var i truppen til opgøret mod Silkeborg.

30-årige Kevin Mensah har en kontrakt, der udløber sommeren 2023 i Brøndby.