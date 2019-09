Brøndby-profil købte sig ud: Smed stort million-beløb

Brøndbys Andreas Maxsø betalte af egen lomme for at slippe væk fra Bayer Uerdingen – FCN ville også have stopperen

Andreas Maxsø ligner et scoop i bestræbelserne på at stoppe ’blødningen’ i Brøndbys forsvar.

Den 25-årige stopper vil gå direkte ind på Brøndby-mandskabet og er en forstærkning fra dag ét.

Den spillende stopper er en spillende stopper som både er teknisk velfunderet og duelstærk. Det kan kun blive et lykkeligt ægteskab med Brøndby, der faktisk vandt kampen om Maxsøs underskrift i skarp konkurrence med hans tidligere klub, FC Nordsjælland.

- Der var nogle samtaler med klubber både i Danmark og udlandet. Valget faldt på Brøndby, fordi jeg havde den rigtige mavefornemmelse. Og så havde de også den bedste plan for mig, siger Andreas Maxsø, der onsdag trænede for første gang med sine nye holdkammerater.

Andreas Maxsø ved sin første træning i Brøndby. Stopperen købte sig fri af kontrakten i tyske Bayer Uerdingen og skal nu have karrieren tilbage på sporet. Foto: Lars Poulsen

Personlige årsager

Lykkelig var Maxsø tilsyneladende ikke, da han 3. juli leverede sommerens mest besynderlige klubskifte. Han skiftede fra Zürich i den bedste schweiziske liga til Bayer Uerdingen i den tredjebedste tyske fodboldrække.

To måneder senere stoppede han pludselig i Uerdingen. Meldingen var: Personlige årsager.

Hvad de personlige årsager dækker over vil Andreas Maxsø ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.

- Jeg har lagt tiden i Uerdingen bag mig, og ønsker ikke at tale om det, der er sket, siger han kortfattet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det bestemt ikke gratis for Maxsø at slippe væk fra Bayer Uerdingen i utide.

Han måtte således betale et beløb i niveauet 400.000 euro (3 mio. kr.) for at slippe ud af kontrakten med den tyske klub. Det måtte han, fordi det udelukkende var et ønske fra ham om at få ophævet samarbejdet straks.

Andreas Maxsø fik sin uofficielle debut for Brøndbys reserver tirsdag mod FCK. Her er han i duel mod Nicklas Bendtner. Foto: Lars Poulsen.

Voksen og moden

Inden skiftet til den tredjebedste tyske række, havde han en god sæson i FC Zürich og sæsonen inden nåede han ét år i tyrkisk fodbold hos Osmanlispor.

- Tiden i Tyrkiet har hærdet mig. Jeg lærte mange ting. Specielt mentalt. Jeg er blevet mere moden og voksen som fodboldspiller, forklarer Andreas Maxsø, der godt vil tale om det succesfulde år i Schweiz, hvor han spillede 38 kampe.

- Det var et fint udstillingsvindue i Schweiz, hvor jeg var fast mand i ligaen og spillede i Europa League, siger Andreas Maxsø, der altså ikke vil ind på, hvorfor han så havnede i Bayer Uerdingen – den tredjebedste tyske fodboldrække.

Se også: Hemmelig debut: Se Bendtners afbrændere her

Officielt: Brøndby henter dansk forsvarsprofil

Det store transferoverblik: Stjernerne og millionerne skiftede klub