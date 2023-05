Brøndby-profil med kæmpe lønhop

Det var helt forståeligt, at Mathias Kvistgaarden havde det store smil på læben, da han i fredags forlængede sin kontrakt med Brøndby yderligere to år - frem til sommeren 2027.

For det var nemlig ensbetydende med et meget stort lønhop for den 21-årige angriber, der har været en markant profil i mesterskabsspillet for Brøndby.

Mathias Kvistgaarden har været en markant profil for Brøndby specielt i mesterskabsspillet. Foto: Jens Dresling.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Kvistgaarden mere end fordoblet sin løn. Fra en løn i niveauet 65.000 kr. til en månedsløn i omegnen af 150.000 kr. om måneden.

Et klart bevis på, at Brøndby sætter pris på den udvikling, han har været inde i de seneste måneder.

Men også et signal om, at Brøndby er i færd med at skrue op for lønbudgettet. For det er hensigten, at Brøndby i løbet af de kommende transfervinduer skal skrue op for lønbudgettet, så det lander i niveauet 125-130 mio. kr. om året.

Mathias Kvistgaarden fik bolden med hjem, efter han havde scoret tre af de fem mål i 5-1 sejren over FC Nordsjælland. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det ligger i kortene, at Mathias Kvistgaarden med forlængelsen skal spille yderligere to sæsoner i Brøndby, inden han skal sælges til udlandet. For den ambition lagde han ikke skjul på efter sine tre scoringer mod FC Nordsjælland i mandags.

- Jeg elsker Brøndby, jeg har spillet her siden jeg var 12 år. Jeg vil gerne sørge for, at Brøndby tjener penge på mig, når jeg en dag bliver solgt. For det er min ambition, jeg skal til udlandet på et tidspunkt, sagde Mathias Kvistgaarden.

Mens efteråret var præget af en reserverolle og blot én superliga-scoring, så har foråret været en eksplosiv udvikling for den 21-årige angriber.

Mathias Kvistgaarden blev hyldet af Brøndby Stadion efter sin magtdemonstration med et hattrick mod FC Nordsjælland. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Totalt står han på seks scoringer og tre assists. Men det er i lige så høj grad den spillemæssige udvikling, der har været lidt overraskende. Hvis han fortsætter de takter i den kommende sæson, får Brøndby ikke lov at beholde ham yderligere to sæsoner.

