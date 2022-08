Brøndby-profil om ballade: - Det er ikke okay

Det var desværre ikke kun fodbolden, der kom i centrum søndag eftermiddag, da FC København mødte Brøndby IF i Parken.

Undervejs blev sæder på Brøndby-tribunen således smadret og kastet på blandt andet banen.

Det betød eksempelvis, at kampens dommer på et tidspunkt måtte afbryde kampen for at bære et sæde væk fra banen.

Og den opførsel er slet ikke i orden. Så klar var meldingen fra Anis Ben Slimane, da han mødte pressen efter Brøndbys 1-4-nederlag.

- Ja, det er ikke okay, når vi spiller fodbold. Fodbold skal aldrig være noget, hvor vi inddrager vold. Det synes jeg ikke, det bør være.

Men den 21-årige midtbanespiller understregede ligeledes, at det ikke kun var Brøndbys fans, som ikke kunne opføre sig ordenligt.

- Men omvendt så jeg også nogle FC København-fans kaste med ting. Det går begge veje.

Ikke alle Brøndbys fans opførte sig eksemplarisk. Foto: Jens Dresling

Anis Ben Slimane tilføjede videre, at begge holds fans skal arbejde med deres følelser.

- De må til at kontrollere følelserne, men der er så mange følelser med i det spil fra begge holds fans.

- Kampen i dag betyder alt for dem, og så er der nogle frustrationer, der kommer til udtryk på den forkerte måde.

Da Niels Frederiksen mødte pressen i nationalarenaen, kommenterede han også de ødelagte sæder.

- Det lagde jeg faktisk ikke mærke til, men det bryder jeg mig da ikke om. Det skal man lade være med, lød det kort fra Brøndby-træneren.

Som skrevet længere oppe, sejrede FC København med hele 4-1. Pep Biel var kampens oplevelse med tre scoringer.