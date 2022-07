Brøndby-profil rykker til Frankrig

Så blev det officielt.

Andreas Bruus bytter Brøndby IF ud med Troyes i Frankrig.

Det bekræfter begge klubber.

Den 23-årige højre back har lavet en femårig aftale med franskmændene.

- Jeg har haft hele min fodboldopvækst i Brøndby IF, så det er lidt uvirkeligt at skifte, men tidspunktet er det rette, siger Andreas Bruus til Brøndbys hjemmeside.

- Det har været vigtigt for mig, at Brøndby IF skulle blive ordentligt kompenseret i et eventuelt skifte, og at det skulle være en attraktiv liga og et hold med ambitioner, jeg skulle skifte til. Troyes har for mig været den rette klub, så nu glæder jeg mig til at komme i gang.

Han havde 11 måneder tilbage af sin kontrakt med de blå-gule, og derfor kunne Brøndby indkassere penge for ham.

Annonce:

- Bruus er et godt eksempel på hvor meget en stærk personlig drivkraft betyder for at blive professionel fodboldspiller, for det er kun de færreste fodboldspillere, som har et lineært karriereforløb, men Bruus har hele vejen igennem knoklet og troet på egne evner, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

- Nu har Bruus grebet muligheden for at komme til at spille i den bedste række i Frankrig, hvor han skal bygge videre på sit spil og den mulighed fortjener han, samtidig med vi bliver godt kompenseret.

Brøndby hentede allerede Bruus' afløser i sidste uge. Her købte klubben Sebastian Sebulonsen fra norske Viking, og han fik debut søndag, da Brøndby vandt med 1-0 over AGF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Episode 15: Vingegaards sorte uheld - med Frederik Ingemann og Jimmi Willemoes