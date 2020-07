Brøndby-profil smittet: Jeg aner ikke hvordan

Superligaen er blevet ramt af de første tilfælde af coronavirus.

Brøndby IF meldte tirsdag over middag ud, at både Samuel Mraz og Simon Hedlund er blevet smittet med coronavirus.

Dermed er de to angribere ikke med i Brøndbys kommende kamp mod AaB, og begge spillere skal testes igen på mandag.

Lige nu sidder de i deres hjem og er isolerede, så de undgår at bringe smitten videre, men ingen af de to har det dårligt, da de begge er asymptomatiske.

- Jeg fandt ud af det tirsdag morgen - de tester os efter hver ligakamp. Den seneste kamp spillede vi mod FC Nordsjælland, hvor jeg spillede de sidste 10 minutter i en 2-0 sejr, siger angriberen i et interview med det slovakiske fodboldforbunds hjemmeside.

Lejesvenden fra Empoli har det godt og følger reglerne. Han fortæller også, at han intet overhovedet mærker til coronavirussen.

- Jeg har ingen idé om hvordan (han er blevet smittet, red.). Jeg tog direkte hjem fra træning og forsøgte ikke at komme i kontakt med andre personer, siger han.

Samuel Mraz og Simon Hedlund er altså begge ude, når Brøndby møder AaB, og dermed kommer klubbens angrebsduo med al sandsynlighed til at hedde Mikael Uhre og Jesper Lindstrøm.