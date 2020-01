Brøndby-profil tæt på skifte

Dominik Kaiser ser ud til at være tabt for Brøndby. Det er 2. Bundesliga-klubben Hannover 96, som meldes tæt på Superliga-profilen

Ti sæsonscoringer er det blevet til for Dominik Kaiser i denne sæson.

Den målfarlige midtbanespiller kan dog inden længe være fortid på Vestegnen.

Fredag melder det tyske medie Bild på Twitter, at tyskeren er på vej til Hannover.

Auch Dominik #Kaiser von @BrondbyIF wird zu #h96 kommen, ist auf dem Weg nach Hannover. Später mehr. — Bild Hannover 96 (@BILD_96) January 17, 2020

'Også Dominik Kaiser kommer til Hannover 96, er på vej til Hannover. Mere senere', skriver Bild på Twitter.

Tidligere på dagen lejede Hannover svenske John Guidetti i Alavés, og klubben ser dermed nu ud til at hente endnu en forstærkning, fordi Hannover 96 skal forstærke midtbanen i jagten på sikkerhed i den tunge ende af den næstbedste tyske fodboldrække.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan Dominik Kaisers skifte blive en realitet inden for de næste dage. Alt tyder på, at Brøndby bliver kompenseret med et mindre beløb. Men det efterlader et kæmpe hul at miste den målfarlige tysker, der har kontraktudløb på Vestegnen til sommer.

Hannover rykkede i sidste sæson ned fra Bundesligaen til 2. Bundesliga, hvor de lige nu frister en tilværelse som nummer 13 med kun to point til playoff-pladsen om nedrykning.

Dominik Kaiser er på vej mod de 32 og derfor i sin karrieres efterår. Men efter et halvt års tilvænning på Vestegnen har han været en markant skikkelse i hele 2019. Specielt med hele ti scoringer i denne sæson.

Kaiser indkasserer omkring 300.000 kroner om måneden. Vestegnsklubben kan dermed se frem til at spare en masse lønkroner, hvis skiftet bliver en realitiet.

Dominik Kaiser - nummer to fra venstre - meldes tæt på et skifte til Hannover 96. Foto: Lars Poulsen

Fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, har tidligere i januar fortalt, at det heller ikke er sikkert, at topscorer Kamil Wilczek har en fremtid i klubben.

- Kamil har aftjent sin værnepligt hos os, så kommer der et tilbud, som er attraktivt for alle, ser vi seriøst på det, sagde Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.

Med Dominik Kaisers ti sæsonmål og Kamil Wilczeks 20 træffere i sæsonen, vil Brøndby miste de to med afstand mest målfarlige spillere i truppen, hvis Brøndby skiller sig af med dem i transfervinduet.

De to profiler har sammen scoret over halvdelen af Brøndbys mål i indeværende sæson.

Hvis Brøndby indleder forårssæsonen uden Kaiser og Wilczek kan en top 6-placering i fare. Klubben har lige nu blot fire point ned til FC Nordsjælland, som ligger nummer syv.

En mulig erstatning på midtbanen - hvor Brøndby også har solgt Hany Mukhtar - kan være Brøndby-ejede Rezan Corlu. Han er indtil videre lejet ud til Lyngby resten af sæsonen.

