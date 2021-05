Brøndby-profil tæt på tysk traditionsklub

Brøndby har i de sidste tre år haft Marvin Schwäbe som sidste skanse, men det ser nu ud til, at de nykårede danske mestre skal indstille sig på, at det øverste navn på deres opstillingerne bliver et andet.

På det seneste har rygterne om et skifte til Köln taget til.

Lørdag kom det på plads, at de spiller i Bundesligaen i næste sæson, og i begyndelsen af den kommende uge ser det ud til, at de præsenterer målmanden.

Det skriver online-mediet Geissblog.

Netop Köln har i den seneste tid skulle holde vejret, da de var i overhængende nedrykningsfare.

Og selv efter et nederlag i playoff-kampen om en ny sæson i Bundesligaen, hvor de mødte Kiel tabte man den første kamp med 0-1.

Flere spillere på vej

I returopgøret vandt man dog med hele 5-1, og en ny omgang i den bedste tyske række, som altså ser ud til at blive med Schwäbe som en af klubbens målmand.

Schwäbe og Anthony Jung fejrer mesterskabet 2. pinsedag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foruden ham ser det også ud til, at man har fået Dejan Ljubicic fra Rapid Wien på plads, og så forventes det, at Timo Hübers fra Hannover også kommer på plads og bliver præsenteret i den nye uge.

Marvin Schwäbe kom til Brøndby i sommeren 2018 som erstatning for Frederik Rønnow.

Målmanden er ikke den eneste tysker, som ser ud til at være væk. Det samme gør Anthony Jung.