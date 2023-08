Brøndby-profil ude på ubestemt tid

Brøndby har de seneste to kampe savnet to forsvarsspillere, som ventes at spille en stor rolle på holdet.

Rasmus Lauritsen og Kevin Tshiembe sidder ude med skader. Og det er reelt skader, de fik i sidste sæson.

- De slås med de skader, som de pådrog sig i sidste sæson mod AGF, forklarer Jesper Sørensen, der dog ikke forventer, at de kommer til at sidde ude i lang tid.

Kevin Tshiembe kan måske blive involveret søndag mod FC Midtjylland, mens det er langt mere usikkert, hvornår Rasmus Lauritsen (5) er spilleklar igen. Foto: Kenneth Meyer

- Tshiembe fik en baglårsskade mod AGF. Samme sted fik han skaden mod OB, men vi har en tro på, at det går fremad, så måske kan han være med i næste weekend mod FC Midtjylland, siger Brøndby-træneren, der ikke er lige så optimistisk, hvad angår Rasmus Lauritsen.

Han fik en soloulykke mod AGF, hvor han vred om på anklen. Og den har drillet ham i opstarten og her i begyndelsen af sæsonen.

Annonce:

- Det er lidt mere ubekendt med Rasmus. Det er svært at vurdere, hvor længe der kommer til at gå, før han er klar.

- Han har smerter, og dem må vi have væk, før han vender retur, pointerer Jesper Sørensen.

Simon Hedlund har formentlig spillet sin sidste kamp for Brøndby. Han ventes at skifte hjem til Elfsborg. Foto: Claus Bonnerup

Simon Hedlund blev hyldet foran hele Sydsiden efter 3-0 sejren over Lyngby. Det kan være sidste gang Brøndby-spilleren har optrådt for klubben.

Han kom ikke på banen, men i respekt for de år, han har været i klubben og bidraget til blandt andet mesterskabet, blev der sagt farvel til svenskeren.

Det ventes, at han i denne uge vil skifte til Elfsborg, som han spillede for, inden han skiftede til Union Berlin i 2016.

Det menes at være detaljer, der mangler, før han skifter.

Rasmus Wikström er også på vej ud ad svingdøren på Vestegnen. Midtstopperen blev aldrig den store succes og har ingen fremtid i klubben.