Brøndby reagerer: - De skyldige skal straffes

FC Midtjylland opfordrer sine fans til at boykotte Brøndby Stadion. I Brøndby IF vil man forbedre sikkerheden i fremtiden

Brøndby Stadion er en rød zone - boykot den.

Det er budskabet fra FC Midtjylland, som har reageret på, at klubbens officielle fangruppering blev angrebet efter deres seneste udekamp på Brøndby Stadion i slutningen af august. Det er BT, som har fået korrespondancen mellem klubben og dens officielle fanklub.

Fanbusserne måtte blive tilbageholdt i en time efter kampens slutfløjt, alt imens en af busserne fik knust af siderude af kasteskytset.

Brøndby: - De skyldige skal straffes

I Brøndby er man kede af, at FC Midtjylland aktivt fraråder deres fans at tage turen over sundet for at se topfodbold, skriver Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, i en sms til Ekstra Bladet.

- Efter kampen i forrige uge har vi været i dialog med FC Midtjylland og foreslået, at der holdes et møde på ledelsesplan mellem parterne for at finde en løsning på udfordringerne.

- I dag har de så opfordret deres fans til at blive væk fra Brøndby Stadion, og det beklager vi naturligvis meget.

Christian Schultz understreger, at episoderne fordømmes af alle i Brøndby IF, og at sådanne handlinger ikke bør finde sted i fodboldens verden.

- De skyldige skal straffes, og vi har et aktivt samarbejde med politiet for at finde frem til dem og sikre, at det sker.

Han fortæller også, at klubben er i dialog med fanmiljøet og politiet for at finde tiltag, så lignende episoder kan undgås i fremtiden.

- Totalt uacceptabelt

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjyllands fanklub, men over for bold.dk fortæller næstformanden i 'Black Wolves', at han tror, at flere fans vil følge opfordringen fra klubben.

- Jeg tror, at flere af vores fanklubber vil lade være med at arrangere busture til kampene, også fordi vi har et ansvar over for busselskaberne, siger Søren Ross.

- Nu er det fjerde gang, vi kommer hjem med smadrede ruder derovrefra, og der er også nogle, der skal betale. Så det er jo ikke nogen god forretning at køre en bus til Brøndby.