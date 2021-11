Brøndby-regnskab boostet af Lindstrøm-salg

Brøndby fastholder deres forventninger til årets resultat til et overskud i niveauet 65-95 millioner kroner

I sommerens transfervindue solgte Brøndby Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt, hvilket ikke overraskende har påvirket klubbens regnskab positivt.

Det oplyser Brøndby i en kvartalsmeddelelse for tredje kvartal.

'Omsætningen er især positivt påvirket af transferen af Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt, og dertil kommer øget merchandisesalg på baggrund af mesterskabet samt indtægter fra Champions League playoff-kampe og deltagelse i Europa League-gruppespil,' skriver klubben.

Jesper Lindstrøm blev solgt for omkring 52 millioner kroner, og allerede da Brøndby varslede et salg af deres stjerne 6. juli, opjusterede klubben forventninger til årets resultat på et overskud i omegnen af 65-95 millioner kroner.

Oprindeligt var forventningen et underskud i niveauet 15-35 millioner kroner, men salget af Lindstrøm, dansk mesterskab og kvalifikationen til europæisk gruppespil har skruet forventningerne i vejret.

Brøndby betegner udviklingen i tredje kvartal som overordnet set værende tilfredsstillende.

Coronarestriktioner har dog haft en negativ påvirkning på salg af billetter og salg i boderne på Brøndby Stadion under Brøndbys 1-1-kamp mod Viborg 25. juli.

Det frem går også af meddelelsen, at Brøndby har samlet ansøgt om 59 millioner kroner i coronakompensation fra 6. marts 2020 til 30. juni 2021. De har indtil videre fået 25 millioner kroner udbetalt af Erhvervsstyrelsen.

Af væsentlige begivenheder efter tredje kvartals afslutning nævner Brøndby Europa League-gruppespillet, kvartfinalen i pokalturneringen samt øget kapacitet på stemningstribunen Sydsiden.