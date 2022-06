Brøndby sadler helt om

Et stort og markant frafald af unge fodboldtalenter får nu Brøndby til at gå helt nye veje i fremtidens talentsatsning.

Der skal ikke vælges fra, men i højere grad vælges til blandt de yngre årgange i håbet om at beholde talenterne i klubben frem for de tidligt mister interessen for fodbold.

Det er en meget alternativ vej, som Brøndby har valgt. Den adskiller sig markant fra de største konkurrenter fra FC København, FC Nordsjælland og Gentofte Fodbold Akademi.

Daniel Agger var nede at vende på 2. drenge, inden karrieren for alvor tog fart i Brøndby. Nu sadler Brøndby om og satser mere bredere frem for at satse stærkt på de bedste talenter i håbet om at færre vil falde fra. Foto: Lars Poulsen.

Mens rivalerne er meget fokuserede på elitemiljøet helt ned til U9-årgangene, går Brøndby sine egne veje.

De unge talenter skal i fremtiden ikke længere deles så skarpt op i aldersgruppen U9-U12. Der skal være plads til alle, er filosofien på Vestegnen.

- Vi ønsker at styrke børnefodbolden bredt, og derfor kommer vi ikke til at udvælge spillere helt ned til U9-årgangen.

- Der er mange eksempler på spillere, som tidligt bliver valgt fra. Og her er konsekvensen desværre, at de mister interessen for at spille fodbold. De næstbedste skifter til andre klubber.

- Vi vil ikke vælge de unge talenter fra, men vælge alle til med vores nye model, siger Sten Lerche, næstformand i Brøndby IF. Foto: Jens Dresling.

- Ingen kan i dag se, om de 9-10-årige på sigt bliver gode fodboldspillere. Det får vi tidligst et billede af i puberteten, siger Sten Lerche, der er næstformand i Brøndby IF.

- En del af de klubber, I konkurrerer om talenterne med, går en helt anden vej end jer. Hvad tænker I om det?

- Hvem siger, at de gør det rigtige? Vi har en stærk tro på, at vi får et langt større rekrutteringsgrundlag, når de skal spille U13, fordi vi ikke vælger nogle børn fra, men vælger dem til, pointerer Sten Lerche.

Andreas Maxsø var et af de talenter, der tidligt blev valgt fra i Brøndby. Han kom til FCN, skiftede til udlandet og kom siden hjem til Brøndby i 2019. Med den nye talentsatsning vil Brøndby gerne undgå at sortere for mange fra i de tidlige årgange. Foto: Lars Poulsen.

- Ser du ikke en risiko forbundet med fravalget af de største talenter i årgangene?

- Der er altid en risiko forbundet med at gå nye veje. Måske mister vi enkelte spillere, men vi er kommet et sted, hvor det vigtigste for os er at sætte barnet i centrum.

- Vi har set en del tilfælde på talenter, der ikke var bedst i de tidlige årgange, men bliver senere udviklet og derfor slår lidt senere til på højeste niveau.

- Lad mig komme med tre lysende eksempler: Andreas Maxsø blev tidligt valgt fra hos os. Daniel Agger var nede at vende på 2. drenge, inden han for alvor fik skub i karrieren. Endelig var Jesper Lindstrøm også rundt om vores næstbedste hold i ungdomstiden, inden udviklingen pludselig tog fart.

- Det er de situationer, vi gerne vil undgå i fremtiden. Vi vil ikke vælge dem fra, der måske er næstbedst som 9-10-11-årig, fordi de måske er lidt senere udviklet, påpeger Sten Lerche.

Jesper Lindstrøm spillede ikke kun på førsteholdet i Brøndby, efter han kom fra Taastrup B70. Han skulle bruge lidt tid, inden han for alvor fik skub i karrieren. Foto: Lars Poulsen.

- Flere af hinanden uafhængige kilder fortæller om en klub, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem amatørafdelingen og Masterclass de senere år har udviklet sig i en skæv retning.

- Hvordan oplever du samarbejdet, Sten Lerche?

- Jeg synes, vi har et ganske fint samarbejde. Men du kan helt sikkert finde nogle mennesker, der mener det modsatte.

- Grundlæggende har vi alle en interesse i, at det skal gå godt for Brøndby, siger Sten Lerche.

- Frygter du ikke, at de største talenter smutter, og I derved står med et rekrutteringsproblem, når I skal finde spillere til U13-årgangen, der ligger i Masterclass regi?

- Vores håb og tro er, at der bliver langt flere spillere at vælge mellem, fordi vi netop ikke vælger nogle talenter fra, men vælger alle til, siger Sten Lerche.

- Det forlyder, at informationsniveauet i forhold til de ændringer, I laver, har været utilfredsstillende både for de unge, forældre og trænere. Hvordan opfatter du det?

- Det forstår jeg ikke helt. For det her er planer, vi har arbejdet på i flere år, pointerer Sten Lerche.

Brøndby går nye veje i håbet om at holde på talenterne. Om de bedste bliver i klubben må tiden vise. Foto: Lars Poulsen.

Joachim Weichel, der har haft ansvaret for børnefodbolden i Brøndby, har valgt at stoppe i jobbet.

Han ønsker ikke at udtale sig, men i et opslag på LinkedIn, skriver han:

- Jeg har truffet mit livs sværeste beslutning og sagt mit drømmejob som børneudviklingstræner i Brøndby IF op for at være tro mod mig selv og mine værdier, skriver han i opslaget.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Peer F. Hansen, der står bag de store forandringer på talentfronten i Brøndby. Han ønsker ikke at udtale sig, men henviser til Sten Lerche.

Brøndbys amatørafdeling har ansvaret for talenterne til og med U12-årgangen. Siden overtager Masterclass ansvaret for de største talenter.

