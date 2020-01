Brøndby sælger Dominik Kaiser

Dominik Kaiser skifter til Hannover 96.

Brøndby IF's tyske midtbanestjerne fortsætter karrieren i den tyske 2. bundesliga.

Det meddeler superligaklubben lørdag formiddag.

- Dominik Kaiser har været en god spiller for Brøndby IF, og især det sidste halve års tid har han vist sit høje niveau. Vi har haft dialog om fremtiden i et godt stykke tid nu, og der var ikke umiddelbart udsigt til enighed om en forlængelse, forklarer fodbolddirektør Carsten V. Jensen til hjemmesiden.

Igennem længere tid har en af efterårets bedste Brøndby-spillere været i dialog med ledelsen om en forlængelse af kontrakten, der udløb til sommer.

Brøndby har ifølge Ekstra Bladets oplysninger tøvet med en forlængelse, og for mindre end en uge siden vidste Carsten V. Jensen ikke, hvordan det ville ende.

- Jeg har ikke travlt i forhold til Kaiser. Lige nu foregår der en større øvelse i forhold til at få tingene til at hænge sammen i Brøndby. Vi skal have sat ting i værk, så vi hænger bedre sammen økonomisk, men vi skal også sørge for at opretholde et tilfredsstillende sportsligt niveau, fastslog han.

Siden meldte Hannover sig på banen.

- Det er vigtigt, at vi som klub kigger længere frem end bare de næste seks måneder. Således skal de beslutninger der træffes pege i retning af de strategiske valg, der er truffet mod et Brøndby IF i økonomisk balance og med et generelt større fokus på økonomisk og sportsligt potentiale. I den kontekst passer salget af Kaiser rigtig godt ind både strategisk og økonomisk, siger Carsten V. Jensen.

Kaiser kom til Brøndby fra RB Leipzig i juli 2018. Han nåede 68 kampe og scorede 16 mål for Brøndby.

Superligaens gratis gaver: Flere stjerner på hylderne

Brøndby-fans tæsket og ydmyget: - De var på rov

Her er Brøndbys fem største udfordringer