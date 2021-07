Brøndby sælger Jesper Lindstrøm til Frankfurt

Brøndby har solgt 21-årige Jesper Lindstrøm til Frankfurt med øjeblikkelig virkning.

- Jeg vil starte med at sige tak. Tak for alle de år, jeg har haft i Brøndby IF, og alle de mange mennesker, der har hjulpet mig og været der for mig. Jeg er meget taknemmelig for hele min tid i klubben, og jeg er både stolt og glad for alle de minder, jeg har fået sammen med en masse gode mennesker i Brøndby IF. Dem vil jeg aldrig glemme, siger Lindstrøm til klubbens hjemmeside.

- Jeg kommer heller aldrig til at glemme sidste sæson. Selvom mine minder med Brøndby IF går meget længere tilbage end min debut på Superliga-holdet, var det en kæmpestor drøm at hæve trofæet på Brøndby Stadion og fejre guldet sammen med fansene. Det var helt vildt, og der går lang tid, før jeg kan tænke på det uden at få kuldegysninger, siger Lindstrøm.

Tidligere har både Bild og BT peget på, at salgsbeløbet skulle være syv millioner euro svarende til 52,5 millioner kroner.

Brøndby har meldt ud, at de opjusterer forventninger til årets resultat med 30 millioner, så man nu forventer et plus mellem 65 og 95 millioner.

Lindstrøm fortsætter dermed i samme klub, som den tidligere Brøndby-keeper Frederik Rønnow, der er tilbage fra lejeaftale i Schalke.

Tidligere denne sommer har Brøndby også mistet målmand Marvin Schwäbe til FC Köln og Anthony Jung til Werder Bremen. De skiftede dog begge på en fri transfer, og også Hjörtur Hermannsson er ude af kontrakt og på vej til HSV.

Eintracht Frankfurt sluttede sidste år som nummer fem i Bundesligaen. Tyskerne har givet Lindstrøm en fem-årig kontrakt og har lavet en lidt spøjs video med danskeren.

- Jesper Lindstrøm vil bringe meget til vores spil, og han vil helt sikkert være i stand til at hjælpe os med sine kvaliteter. Han er meget hurtig og har i Danmark vist, at han har et enormt potentiale, siger Markus Krösche til Frankfurts hjemmeside

- Jesper giver os flere muligheder og mere variation, fortsætter sportsdirektøren.

Den unge offensivspiller har tidligere meldt ud, at han ikke har spillet sin sidste kamp for Brøndby, for han kommer retur i fremtiden.

Brøndby indleder Superligaen næste søndag ude mod AGF og ugen efter gælder det hjemmekampen mod Viborg på et stadion, hvor sæsonkort for længst er udsolgt.