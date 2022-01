Brøndby sælger Morten Frendrup til Genoa

Så skete det.

Brøndby IF's midtbanegeneral Morten Frendrup får nye græsgange. Han er nemlig blevet solgt til Genoa i den bedste italienske række.

Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

- Dette skifte er en kæmpe mulighed for Morten, som vi ikke vil stå i vejen for. Hverken vi eller Morten var i markedet for et skifte her og nu, men Genoa C.F.C. er dukket op med en meget seriøs, samlet pakke til Morten og en ganske markant transfer til os, hvilket gør, at vi har lyttet til buddet, og i dag kan lukke handlen, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

Transferjournalisterne Fabrizio Romano og Gianluca DiMarzio skrev sent fredag aften begge, at prisen skulle være 26. mio. kr.

Frendrup jubler over skiftet til Serie A.

- Muligheden for at skifte til Serie A og Genoa C.F.C. er en stor mulighed for at tage næste skridt i karrieren, og det har jeg valgt at takke ja til, selvom jeg sagtens kunne have set mig selv i Brøndby IF i lang tid endnu.

- Jeg har elsket hvert minut i klubben, og den udvikling jeg har været igennem skyldtes ikke blot hårdt arbejde, men også fantastiske holdkammerater som har udfordret mig til træning, og trænere som har troet på mig.

Midtbaneprofilen har fået sin fodboldopdragelse i Brøndby, hvor han ankom i 2015 fra hjembyen Holbæk. Den unge fodboldspiller startede i ungdomsrækkerne, og i 2018 blev darlingen hevet op på førsteholdet.

Siden er det blevet til 93 kampe for de blå-gule, og Frendrup endte med at blive én af de vigtigste brikker på holdkortet.

Holbækkeren voksede med opgaven på Vestegnen, og han var en af de bærende kræfter, da Brøndby var mesterskabet i seneste sæson.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Morten Frendrup har styret midtbanen på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen

Nu pakker Frendrup kufferten og rejser til Italien, hvor han skal hjælpe med at få kriseramte Genoa på rette kurs. Klubben befinder sig i nedrykningszonen i Serie A, og det vil altså være en kæmpe skuffelse, hvis traditionsklubben rykker ned.

Udover Frendrup har Brøndby solgt sin topscorer, Mikael Uhre, til Philadelphia Union i USA. Derudover har mesterskabsklubben skilt sig af med Tobias Børkeiet og Anton Skipper.

Andreas Maxsø blev kraftigt rygtet til franske Bordeaux, men meget tyder på, at skiftet er gået i vasken.

På den anden side er svenske Carl Björk meget tæt på at blive præsenteret som ny Brøndby-spiller.

Alt sammen i dette transfervidue.

