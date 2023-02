Brøndby-salg kiksede: - Kan godt forstå ham

Han var et brandvarmt navn i den franske Ligue 1-klub Lorient.

Men Anis Ben Slimane endte med at blive, hvor han er. På Vestegnen.

Og hvis det betyder, at der er skuffelse at spore hos Brøndby-spilleren, så er det forståelse at hente hos hans cheftræner - men også en løftet pegefinger.

- Jeg kan godt forstå, hvis han havde håbet og troet på, at han kunne tage et skridt videre efter et VM, hvor han som 21-årig spiller for Tunesien og gør det godt mod Frankrig og Danmark, siger Jesper Sørensen til Ekstra Bladet i forbindelse med klubbens træningslejr i Portugal.

- Når han i så tidlig en alder har opnået så meget, som han i virkeligheden har, så er det naturligt, at der bliver meget snak om det.

Anis Ben Slimane kom til Brøndby i sommeren 2019 som U19-spiller og er i skrivende stund noteret for 108 kampe. Foto: Lars Poulsen

Der var da også meget, der tydede på, at Slimane var på vej til at få sin drøm om et udlandsskifte til at blive en realitet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den franske klub Lorient en attraktiv økonomisk pakke klar til Anis Ben Slimane, ligesom der også var indledende kontakt mellem den franske klub og Brøndby.

I sidste ende besluttede Lorient dog at gå en anden vej og dermed ikke gøre mere ud af interessen.

Selvom der også var andre klubber inde i billedet, så blev det aldrig mere konkret end det, og derfor står den unge midtbanespiller nu og kan se frem til et forår, hvor han sammen med Brøndby skal kæmpe for at blive en del af top-6.

Cheftræner Jesper Sørensen understreger, at det er vigtigt, at Slimane ikke fokuserer for meget på det, der ikke skete i det nu overståede transfervindue. Foto: Anthon Unger

Ifølge Jesper Sørensen er det derfor vigtigt, at Slimane ikke hænger fast i det, der glippede denne vinter.

I stedet skal han se fremad.

- Hvis han havde håbet på noget andet her og nu, så er det fair nok. Jeg kan godt acceptere, at nogle spillere har drømme, der rækker ud over Brøndby IF. Men det vigtigste for Anis er, hvordan han får taget de skridt, der bringer ham derhen, hvis det er det, der er hans drøm, siger Brøndby-træneren.

- Han er en spiller, som har nogle indiskutable kvaliteter og et potentiale, som det er vigtigt, at vi i fællesskab får forløst. Der er det ikke gavnligt, hvis der er fokus på, hvad der ikke skete. Der er det vigtigt, at han har fokus på, hvad der kommer til at ske.

Anis Ben Slimane, der i efteråret rundede 100 kampe for Brøndby, har kontrakt med de blågule frem til sommeren 2024.

