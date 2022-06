Brøndby-salg rykker tæt på

- Der er seriøs interesse for Brøndby, det er vi glade for, og det bekræfter, at de skibe, vi har sat i søen, sejler mod bedre tider, siger Brøndbys formand, Jan Bech Andersen

Brøndby kan snart skifte ejer og komme på udenlandske hænder.

Som Ekstra Bladet forstår det, er processen med at finde en ny investor til Brøndby speedet gevaldigt op den senere tid.

Det tyder mere og mere på, at en ny investor vil være klar i løbet af de kommende måneder på Vestegnen. Det kan tage én, tre eller fem måneder.

Jan Bech Andersen har investeret i omegnen af 275 mio. kr. i Brøndby, siden han trådte ind i 2013. Foto: Lars Poulsen.

Men alt peger på, at der er en endelig afklaring inden årets udgang.

Og meldingerne går på, at interessen her og nu er meget stor blandt specielt to mulige investorer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er et spansk og et amerikansk konsortium lige nu i spidsen for processen, hvor storinvestorer og formand Jan Bech Andersen med en ejerandel på 54,6 procent suverænt sidder på magten.

- Jeg kan bekræfte, at der er interesse for Brøndby fra flere fronter, siger Jan Bech Andersen til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- Det er dog vigtigt at understrege der ikke er noget konkret eller endeligt på nuværende tidspunkt, for så skal vi jo meddele det til Fondsbørsen, siger Jan Bech Andersen.

Jan Bech Andersen fik et mesterskab i 2021. Nu gør han for alvor klar til at byde nye investorer velkommen i Brøndby. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der aktuelt to meget seriøse bejlere. Foto: Lars Poulsen.

Han ønsker ikke at kommentere den konkrete interesse fra et spansk og amerikansk konsortium, der altså menes at være i førertrøjen.

Men han vedkender, at processen her og nu skrider positivt frem.

Salgsprocessen med at finde investorer til Brøndby blev skudt i gang tilbage i starten af 2020, hvor Jan Bech Andersen bekræftede, at det var tid til at finde nye investorer til Brøndby.

Jan Bech Andersen trådte ind i Brøndby i 2013 med en mindre investering, kort efter stod han klar med yderligere 65 mio. kr.

Siden har han investeret massivt i klubben. Det anslås, at han mindst har brugt op imod 275 mio. kr. i Brøndby over en niårig periode.

Mathias Kvistgaarden kan blive et stort salgsobjekt for Brøndby i nærmeste fremtid. Foto: Lars Poulsen.

I den tid har han også holdt hånden under Brøndby og garanteret, at klubben altid har kunnet betale sine regninger.

Den garanti udløber formelt til september. Situationen er bare den nu, at Brøndby ikke længere er afhængig af Jan Bech Andersens villighed til at stille garanti for udgifterne.

Brøndby har de senere år skabt et solidt fundament og leverede med 83,4 mio. kr. i overskud i 2021 det bedste regnskab nogensinde i selskabets 58-årige historie.

Nu står Brøndby i en situation, hvor klubben både er gældfri og samtidig ejer Brøndby Stadion.

Udfordringen for Jan Bech Andersen kan blive, at han i første omgang kan få svært ved at få sin investering hjem.

Brøndby skal bruge flere penge på spillerbudgettet, så klubben kan konkurrere med FCK og FCM. To udenlandske bejlere er i dialog med klubejer Jan Bech Andersen. Foto: Lars Poulsen.

Det vil være tvivlsomt, om en køber er parat til at smide op imod 300 mio. kr. for majoriteten i Brøndby her og nu, fordi der samtidig skal investeres et stort millionbeløb i spillertruppen, så Brøndby kan mindske afstanden til FC København og FC Midtjylland i tabellen.

Derfor kan der ligge en del fornuft i, at Jan Bech Andersen vælger at beholde i omegnen af 10-20 procent af sine aktier i håbet om, at aktiekursen over tid vil stige, så han ad denne vej kan hale en gevinst i land efter salget af Brøndby til nye investorer.

Læs mere om Brøndby her: Her vil Brøndby forstærke sig