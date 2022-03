Brøndby samler ind til Ukraine

Klubben fra Vestegnen har valgt at støtte Ukraine ved at lancere en indsamling

Brøndby har startet en indsamling til støtte for børnene i Ukraine.

Til opgøret mod SønderjyskE mandag aften stillede Brøndby-spillerne op i spilletøj i Ukraines flags farver.

De havde vendt de normale Brøndby-farver om. De spillede i blå trøjer, gule shorts og gule sokker.

På både trøje og shorts var det ukrainske flag som et stærkt symbol på støtten til de mange udsatte børn i krigszonen.

Brøndby spillede i blå trøjer og gule shorts i 1-0 sejren over SønderjyskE. Kampdragterne er nu sat på auktion og pengene går til hjælp til børnene i Ukraine. Foto: Lars Poulsen.

Indsamlingen sker i samarbejde med Red Barnet, der samler ind til krigsberedskabet.

Alle Brøndby-spillernes kampdragter fra opgøret mod SønderjyskE er allerede på auktion, hvor samtlige indtægter ubeskåret går til Red Barnets katastrofeberedskab. Hjælpen skal ske, hvor behovet er størst – i Ukraine.

- Det er et fremragende initiativ. Det er en frygtelig og ulykkelig situation, hvad der lige nu sker i Ukraine.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe det ukrainske folk. Det er et godt initiativ, og det glæder mig. Jeg håber, at der kommer mange penge i kassen, siger cheftræner Niels Frederiksen.

Det menes, at flere end 7,5 millioner børn er fanget i krigszonen i Ukraine.