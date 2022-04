Brøndby-scene sagde alt: Bitter erkendelse

Andreas Maxsø måtte hanke op i sine holdkammerater efter Silkeborg truede med at udløse det totale kollaps efter 55 minutter.

- Jeg blev nødt til at sige, at nu skulle vi falde lidt længere tilbage og ikke lukke endnu flere kasser ind, for ellers kunne det godt blive rigtig grimt.

- Det var nødvendigt at få ro på og få styr på tropperne, sagde Brøndby-anføreren.

- Når vi i undertal lukker to mål ind på de første ti minutter efter pausen, så er det nødvendigt at få lidt ro på, sagde han og ser en bekymrende tendens.

- Vi er godt klar over at det ikke er godt nok. Vi kæmper med at lave kasser, og nu er vi så begyndt at lukke en del ind. Det skal stoppe nu, fastslog Andreas Maxsø, der ikke havde indvendinger mod udvisningen af Josip Radosevic.

- Jeg ser den på storskærmen lige efter, og den udvisning kan vist godt forsvares, sagde han.

Radosevic så rødt efter stempling. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Brøndby-anføreren kan se frem mod et hektisk program, hvor der venter fire møder mod FC København og FC Midtjylland inden for de kommende seks runder.

Men umiddelbart sigter Maxsø om at udfordre AaB i kampen om bronzen. Efter 0-7 i de seneste tre kampe kan det blive en stor opgave at komme så vidt.

- Vi er et point efter dem, og vi møder dem i næste kamp. Det er det, som jeg tænker på lige nu. Vi skal have brudt den her stime og have marginalerne tilbage på vores side, sagde Maxsø.

Kritiserer spilleres formdyk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Brøndbys mestertræner, Niels Frederiksen, mente, at Brøndbys formdyk kan tilskrives nedture hos nogle af de bærende spillere.

- Jeg synes, der er nogle af vores spillere, der har spillet på højere niveau end de gør lige nu, konstaterede han efter slutfløjtet i Silkeborg.

- Sådan er det i fodbold. Der er i perioder, hvor du gør det godt, og så er der perioder, hvor der ikke toppræsteres.

- Der er nogle af dem, der har været på højt niveau tidligere, som ikke rammer det lige nu, sagde han uden at sætte navne på de spillere han har på kornet, men især den offensive del af spillet hænger.

- Jeg render ikke rundt med hænderne over hovedet. Nu spiller vi i undertal, så er det svært at skabe noget. Det skal vi blive bedre til, sagde han.