Brøndby scorer TV-jackpot

Som vindere af grundspillet står Brøndby til at score langt mest, når der uddeles tv-penge her efter grundspillets afslutning – 14,1 mio. kr. scorer klubben

Brøndby har ikke kun sikret sig førstepladsen efter grundspillets 22 kampe.

De blågule fra Vestegnen har også scoret jackpot på TV-rouletten, når der nu skal afregnes TV-penge til landets bedste fodboldklubber.

Det viser Ekstra Bladets udregning af TV-pengene til superligaklubberne efter anden del af betalingsraten.

Brøndby står således til at modtage 14,2 mio. kr. for kampene fra 12.-22. spilllerunde.

Fordelingen sker efter en model med tre ben: Solidaritetsbetaling, placeringspræmie og markedspuljen i forhold til, hvordan holdene bliver udvalgt på tv.

Brøndby har – som de øvrige 11 klubber – modtaget 1,9 mio. kr. i solidaritetsbetaling, placeringen som grundspilsmester udløser: 6,8 mio. kr., mens markedspuljen har bidraget med hele 5,5 mio. kr. til Brøndby.

Altså totalt: 14,2 mio. kr.

Det er en fremgang fra sæsonens første uddeling på hele 3,4 mio. kr., hvor Brøndby lå nummer to dog side om side med FC Midtjylland rent pointmæssigt.

Mikael Uhre har spillet en hovedrolle i anden del af grundspillet, hvor Brøndby er kravlet til tops i ligaen og derved scorer et stort millionbeløb i TV-bonus. Foto: Lars Poulsen.

Udover førstepladsen har stor betydning for det samlede beløb, så tæller det i sandhed også til regnskabet om man er første- eller sjettevalg.

Når man dykker ned i valgene fra Nent (TV 3-kanalerne, der sender første-, tredje-,fjerde- og sjettevalget) og Discovery (sender andet- og femtevalget), så har Brøndby fra runde 12.-22 været førstevalg hele otte gange.

Kun kampene mod OB og Lyngby var andetvalg, mens udekampen mod Horsens i december var tredjevalg. Resten af kampene Brøndby spillet på TV 3+ som rundens hovedkamp.

- Det er naturligvis dejligt, at vi qua vores nuværende placering har lidt ekstra indtægter ved denne uddeling af TV-penge, især i disse tider hvor vi uge efter uge går glip af millionindtægter grundet de voldsomme restriktioner der udelukker fans fra stadion, udtaler Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz.

Op til denne sæson har Divisionsforeningen forenklet modellen for, hvordan TV-pengene skal afregnes. Nu er det efter tre puljer: Solidaritetsbetaling, placering og markedspulje (tv-valg fra første- til sjettevalg).

Det betød, at kamppuljen er udgået. Det var en pulje, hvor holdene blev honoreret efter sejre og uafgjorte.

TV-uddelingen er i år et overgangsår inden den nye tv-aftale træder i kraft til sommer. Her ventes beløbene at stige markant, fordi den nye tv-aftale – fra 2021-2024 – medførte en markant forbedret aftale for både klubberne i Superligaen og 1. division.

Faktisk ventes det, at det samlede årlige beløb stiger fra 275 mio. kr. til niveauet lige over 300 mio. kr.

Uddeling af TV-penge sker tre gange i sæsonen: Efter 11. spillerunder og efter 22. runder samt når sæsonen er slut.

Her er tallene fra den første uddeling i sæsonen tilbage i december: Millionregn over Superligaen

Bombarderet med hadbeskeder

Kovending: Dolberg får dispensation

Håb for Eriksen - ingen nye positive i truppen